الحصر العددي للإعادة بدائرة الرمل في الإسكندرية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات الدائرة الثانية الرمل بالإسكندرية نتيجة الحصر العددي لجولة الإعادة والتي جرت بين كلا من حازم الريان وعفيفي كامل.

وأسفرت نتيجة الحصر العددي عن تقدم حازم ريان ب ١٤ ألفا و٩٠١ صوت، وحصول عفيفي كامل على ٧ آلاف و٤٥٧ صوتا.

وجاء عدد الأصوات التي يحق لها الانتخاب ٧٤٤ ألف صوت، بينما عدد الذين أدلوا بأصواتهم ٢٥ ألف ٩٣٤ صوت بنسبه مشاركة ٣.٤% تقريبا، وعدد الأصوات الباطلة ٣ آلاف ٥٨٩ صوتا، والصحيحة ٢٢ ألفا و٣٥٤ صوتا.

