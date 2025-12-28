الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحصر العددي للإعادة بدائرة الرمل في الإسكندرية

رئيس اللجنة العامة
رئيس اللجنة العامة لحظه إعلان الحصر العددي، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات الدائرة الثانية الرمل بالإسكندرية نتيجة الحصر العددي لجولة الإعادة والتي جرت بين كلا من حازم الريان وعفيفي كامل.

وأسفرت نتيجة الحصر العددي عن تقدم حازم ريان ب ١٤ ألفا و٩٠١ صوت، وحصول عفيفي كامل على ٧ آلاف و٤٥٧ صوتا.

وجاء عدد الأصوات التي يحق لها الانتخاب ٧٤٤ ألف صوت، بينما عدد الذين أدلوا بأصواتهم ٢٥ ألف ٩٣٤ صوت بنسبه مشاركة ٣.٤% تقريبا، وعدد الأصوات الباطلة ٣ آلاف ٥٨٩ صوتا، والصحيحة ٢٢ ألفا و٣٥٤ صوتا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحصر العددي لأصوات المرشحين الحصر العددي الحصر العددي لانتخابات الإعادة اعادة انتخابات دائرة الرمل

الأكثر قراءة

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

"الوطنية للانتخابات" تنعى رئيسة لجنة اقتراع بقنا توفيت إثر حادث عقب انتهائها من الإشراف على انتخابات النواب

شهامة شاب تنقذ قرية الحصاينة بالدقهلية من كارثة محققة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين وتحذر من شبورة كثيفة

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطنطا

متحدث منتخب تونس يكشف لـ«فيتو» مدة غياب بن رمضان عن المشاركة بالمباريات

السودان يحقق فوزا غاليا على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads