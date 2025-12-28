أهم 10 سلع مصرية تخترق الأسواق الخارجية

18 حجم الخط

رصد تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية بشأن هيكل الصادرات السلعية للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، بمواصلة عدد من السلع الرئيسية تحقيق أداء قوي، في دلالة واضحة على تنوع القاعدة الإنتاجية المصرية واتساع الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية، ولا سيما السلع التي تتمتع بقيمة مضافة مرتفعة.

وترصد فيتو اهم السلع الغذائية المصرية المصدرة للاسواق الخارجية خلال السطور التالية:

1-تصدّرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال الفترة محل التحليل، حيث بلغت قيمة صادراتها ٦٧٢ مليون دولار مقارنة بنحو ٣٧٠ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، محققة معدل نمو قياسي بلغ ٨١٪ وبقيمة زيادة قدرها ٣٠٢ مليون دولار، وهو ما يعكس توسع الطلب في الأسواق الأوروبية والأمريكية واعتماد المنتج المصري كمصدر رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية

2-جاءت مركزات صناعة الكولا في المرتبة الثانية بصادرات بلغت ٥٣٣ مليون دولار، محققة نموًا محدودًا نسبته ٥٪، بما يشير إلى استقرار الطلب العالمي على هذه السلعة واستمرار مصر كمركز تصنيعي رئيسي لتوريدها للأسواق الخارجية.

3-سجلت زيوت الطعام أداءً قويًا بصادرات بلغت ٤٠٥ ملايين دولار مقارنة بنحو ٢٨٥ مليون دولار في العام السابق، محققة نموًا ملحوظًا بنسبة ٤٢٪ وبقيمة زيادة بلغت ١١٩ مليون دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب في الأسواق الإقليمية وتوسع الطاقات الإنتاجية المحلية.

4-تراجعت صادرات السكر لتسجل ٣٥٣ مليون دولار بانخفاض نسبته ٦٪ وبقيمة تراجع بلغت ٢٤ مليون دولار، وهو ما يُعزى إلى تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات خريطة العرض والطلب في بعض الأسواق المستوردة.

5-سجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت نموًا قويًا لتصل صادراتها إلى ٣٤٠ مليون دولار، محققة نموًا بنسبة ٤٢٪ وزيادة قدرها ١٠٠ مليون دولار، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة عالية القيمة في الأسواق الإفريقية والعربية.

6- بلغت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن نحو ٣٠٤ ملايين دولار، مسجلة انخفاضًا ملحوظًا بنسبة ٣٢٪ وبقيمة تراجع بلغت ١٤٥ مليون دولار، وهو ما يرتبط بتغيرات سياسات الاستيراد في بعض الأسواق الرئيسية وتراجع الطلب على هذه السلعة مقارنة بمنتجات غذائية أخرى ذات قيمة مضافة أعلى.

7-شهدت الخضروات المجمدة استقرارًا نسبيًا عند ٢٤٠ مليون دولار بنسبة نمو ١٪

8- حققت البطاطس المجمدة نموًا ملحوظًا لتصل صادراتها إلى ٢٤٠ مليون دولار بنسبة نمو ١٦٪، بما يعكس زيادة الطلب على المنتجات نصف المصنعة في قطاعات التجزئة والمطاعم العالمية.

9- حققت الأغذية المحضّرة للحيوان أداءً قويًا بصادرات بلغت ٢١٣ مليون دولار، محققة نموًا مرتفعًا بنسبة ٥١٪، في ظل توسع الطلب في الأسواق الإفريقية والأسيوية وارتفاع الاعتماد على المنتج المصري.

10-سجلت الشيكولاتة صادرات بلغت ٢٣٢ مليون دولار بنمو ٤٥٪، مدفوعة بزيادة الطلب في الأسواق العربية والإفريقية، بينما تراجعت صادرات العصائر إلى ٢٠٩ ملايين دولار بانخفاض ٢١٪ نتيجة اشتداد المنافسة في بعض الأسواق الرئيسية

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية اان قطاع الصناعات الغذائية المصري خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام ٢٠٢٥ أداءً قياسيًا جديدًا، حيث تجاوزت قيمة الصناعات الغذائية ٦٫٣٣٩ مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو ٥٫٦٣٢ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، محققًا نموًا قدره ١٣٪ أي ما يعادل زيادة قيمتها ٧٠٧ ملايين دولار.

