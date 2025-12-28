مليار و63 مليون دولار فى 11 شهرا، أعلى قيمة لصادرات قطاع الغزل والمنسوجات

18 حجم الخط

أكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات باستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات أعلى قيمة على الإطلاق خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 بنحو 1.063 مليار دولار، مقابل 1.039 مليار دولار على أساس سنوى، محققة معدل نمو 2.3%، ونحو 86% من مستهدفات عام 2025.



أوضحت بيانات التقرير الشهري الصادر عن المجلس، تحسنًا ملحوظًا في تنوع المنتجات والأسواق، حيث لم يعد النمو التصديري معتمدًا على سوق أو منتج واحد، بل مدفوعًا بسلة واسعة من البنود والوجهات التصديرية.

ويُظهر استحواذ مجموعة البنود الجمركية الأعلى قيمة على نحو 71% من إجمالي الصادرات، إلى جانب استحواذ أكبر 20 سوقًا على 91% من إجمالي الصادرات، قدرة القطاع على الحفاظ على قاعدة تصديرية مستقرة وقابلة للتوسع.

كما أشار سلام الى النمو اللافت في بعض الأسواق غير التقليدية، وعلى رأسها البرازيل، مما ينم عن نجاح المصدرين فى تنويع الوجهات التصديرية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، بما يدعم استدامة الأداء التصديري للقطاع على المدى المتوسط.



الأداء الشهري لصادرات القطاع من يناير إلى نوفمبر 2025



أظهر الأداء الشهري لصادرات الغزل والمنسوجات تفاوتًا طبيعيًا بين الشهور، حيث سجل شهر مايو أعلى قيمة تصديرية بواقع 110 ملايين دولار، يليه مارس بقيمة 108 ملايين دولار، ثم يوليو بـ 105 ملايين دولار، فيما بلغت صادرات سبتمبر نحو 100 مليون دولار. كما سجل شهرا يناير وفبراير 97 مليون دولار لكل منهما، بينما بلغ أدنى مستوى للصادرات خلال شهر يونيو بقيمة 81 مليون دولار، قبل أن تعاود الارتفاع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر إلى 90 مليون دولار و94 مليون دولار على التوالي.



وأشار التقرير إلى أن صادرات القطاع حتى نهاية نوفمبر 2025 حققت نحو 86% من المستهدف السنوي البالغ 1.236 مليار دولار، مقارنة بتحقيق نسبة 85% من مستهدفات نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في وتيرة الأداء خلال العام الجاري.

