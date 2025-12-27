بمرتبة الشرف الأولى، الإعلامية دينا يحيي تحصل على درجة الدكتوراه في الإعلام من جامعة القاهرة

18 حجم الخط

حصلت الإعلامية دينا يحيى على درجة الدكتوراه في الإعلام بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالنشر والتبادل بين الجامعات، من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وهى من أعلى الدرجات العلمية التى تمنح فى الدكتوراه وذلك بعد مناقشة علمية مميزة عكست جهدًا بحثيًا رصينًا ورؤية إعلامية واضحة.

وشهدت جلسة المناقشة إشادة واسعة من لجنة الحكم، التي عبّرت عن تقديرها للمستوى المتقدم الذي قدمته دينا في رسالتها، مؤكدين أن الرسالة تُمثل إضافة حقيقية في مجال الدراسات الإعلامية.

وتعد دينا يحيي واحدة من أبرز الإعلاميات في مصر، حيث قدمت عددًا كبيرًا من البرامج على قنوات فضائية مختلفة، واشتهرت بأسلوب تقديم يجمع بين المهنية والبساطة وقربها من الجمهور. كما أدارت فعاليات رئاسية كبرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أثنى على أدائها المتميز فى التقديم واداره الجلسات.

وتم تكريم دينا يحيى فى عدد من المحافل الدولية على مشوارها الاعلامى ودورها البارز فى هذا المجال فقد تم تكريمها من قبل من وزير الإعلام الكويتي تقديرًا لإسهاماتها، كما كرمت في العاصمة البريطانية لندن خلال فعاليات عربية وعالمية مرموقة. وبرز حضورها الدولي أيضًا أثناء تقديمها احتفالية أفضل امرأة عربية 2025 بلندن، والتي حظيت بتغطية واسعة في الصحف الأجنبية.

وتواصل دينا حضورها الإعلامي القوي من خلال بودكاست “احكي مع دينا يحيي”، الذي حقق انتشارًا واسعًا بفضل طريقتها الإنسانية في إدارة الحوار وقدرتها على الوصول للجمهور بأسلوب بسيط وراقي.

ويأتي حصول دينا يحيى على هذه الدرجة العلمية ليؤكد قدرتها على الجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل الإعلامي الناجح، وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الإعلاميين وأساتذه الإعلام في مصر والعالم العربي.

