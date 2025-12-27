مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يلتقي فريق مانشستر سيتي ظهر اليوم السبت نظيره نوتينجهام فورست على ملعب الأخير، ويليه لقاء بين ليفربول وولفرهامبتون على ملعب "الأنفيلد" ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي “ جولة البوكسينج داي”.



كما يلتقي آرسنال مع برايتون وتشيلسي ضد أستون فيلا مساء اليوم السبت.

ويشهد اليوم إقامة 7 لقاءات بالجولة الـ 18 من البريميرليج بين نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي على ملعب سيتي جراوند، ليفربول أمام وولفرهامبتون واندررز على ملعب آنفيلد، ووست هام يونايتد أمام فولهام على ستاد لندن، وبيرنلي أمام إيفرتون على ملعب تورف مور، وآرسنال أمام برايتون آند هوف ألبيون على ملعب الإمارات، برينتفورد أمام بورنموث على ملعب مجتمع جي تك، وتشيلسي أمام أستون فيلا على ملعب ستامفورد بريدج.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي - 2:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

ليفربول أمام وولفرهامبتون - 5 مساءً - قناة بي إن سبورت 2HD

وست هام يونايتد أمام فولهام - 5 مساءً - قناة بي إن سبورت 3HD

بيرنلي أمام إيفرتون - 5 مساءً - قناة بي إن سبورت 5HD

آرسنال أمام برايتون - 5 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

برينتفورد أمام بورنموث - 5 مساءً - قناة بي إن سبورت 4HD

تشيلسي أمام أستون فيلا - 7:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

وتقام جولة البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي هذا العام علي مدار ثلاث أيام إذا إقيمت مباراة واحدة يوم الجمعة 26 ديسمبر.

ماهي جولة البوكسينج داي؟



البوكسينج داي هي الجولة التي تقام يوم 26 ديسمبر من كل عام، فى الدورى الإنجليزي، وتكون إجازة رسمية في إنجلترا.

وسميت بهذا الاسم منذ عام 1871 في المملكة المتحدة، حيث أطلق على اليوم التالي لـ الكريسماس باسم "Boxing day" أو يوم الصناديق وجاء من الوقت الذى كان فيه أصحاب المنازل يعطون الخدم صناديق فيها نقودًا وهدايا وأحيانًا طعامًا لأخذها لأسرهم عقب عيد الميلاد.

وتم استخدام الاسم فى الرياضة التى تنشط بشكل كبير فى مختلف المجالات بأرجاء المملكة سواء فى الكريكيت أو سباقات الخيول والرجبى بجانب كرة القدم.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب روبن أموريم، فاز علي نظيره نيوكاسل يونايتد 1-0 علي أرضية ملعب "الأولد ترافورد" بافتتاح الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي “ بوكسينج داي”.

وتمكن باتريك دورجو من تسجيل هدف مانشستر يونايتد، والمباراة الوحيد، في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

ويعد ذلك الفوز هو الأول لمان يونايتد منذ انتصاره على ولفرهامبتون بنتيجة 4-1 في 8 ديسمبر الجاري، وبعد ذلك تعادل مع بورنموث بنتيجة 4/4 ثم خسر من أستون فيلا بهدفين لهدف.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.