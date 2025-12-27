قبل ساعات من الحكم عليها، من هي جيرمين الحلواني زوجة بهاء سلطان بعد أزمتها مع خالتها

18 حجم الخط

تصدر اسم جيرمين الحلواني زوجة المطرب بهاء سلطان حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد أزمتها مع خالتها، واتهامها بسب خالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خلافات سابقة بينهما.

زوجة بهاء سلطان

تزوجت جيرمين الحلواني ببهاء سلطان في 2013 وهو أكبر منها بـ 15 عامًا ولديهما ابنتان توأمتان هما كاندي وكادي ولدا في يناير عام 2015ـ وفي عام 2023 رزقا بـ ولد اسمه أريا.

وتصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها على زوجة المطرب بهاء سلطان، جيرمين الحلواني؛ لاتهامها بسب خالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خلافات سابقة بينهما.

الحكم على زوجة بهاء سلطان بتهمة سب خالتها

وحضر محامي زوجة بهاء سلطان، ودفع بعدم صلة موكلته بالواقعة، حيث إنها لم تتواصل مع خالتها نهائيًا في ذلك اليوم.

في وقت سابق، تلقى رجال مباحث الإنترنت، بلاغًا من سيدة تدعى داليا، تتهم فيه ابنة شقيقتها، بالسب والقذف على تطبيق التواصل “واتساب” بسبب خلافات سابقة بينهما، وتولت النيابة المختصة التحقيق بالواقعة.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وتمت إحالة البلاغ للمحاكمة، للنظر والفصل به.

