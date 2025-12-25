الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قطر: نؤكد الدعم التام للحكومة الشرعية لإنهاء معاناة الشعب اليمني

وزير الخارجية القطري،
وزير الخارجية القطري، فيتو
18 حجم الخط

قالت  الحكومة القطرية في بيان صادر عنها، اليوم الخميس: نؤكد الدعم التام للحكومة الشرعية لإنهاء معاناة الشعب اليمني، معربة عن دعمها الكامل  لكافة جهود تعزيز السلم والأمن في اليمن.

ودعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، المجلس الانتقالي في اليمن إلى الانسحاب من محافظتين تسيطر عليهما قواته حاليا.

السعودية تطالب المجلس الانتقالي في اليمن بسحب قواته من محافظتين جنوب البلاد

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن تصرفات الانفصاليين أدت إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح جميع فئات الشعب اليمني، فضلًا عن القضية الجنوبية وجهود التحالف.

وأفادت الوزارة بأن المملكة تؤكد على أهمية التعاون بين جميع الفصائل والمكونات اليمنية لممارسة ضبط النفس وتجنب أي إجراءات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها.

وشدد البيان السعودي على أن جهود الوساطة تهدف إلى عودة  قوات المجلس إلى مواقعها السابقة خارج محافظتي حضرموت والمهرة وتسليم المعسكرات في تلك المناطق إلى قوات درع السلام.

وأوضحت الخارجية أن الجهود جارية لإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا.

وصول وفد سعودي إلى حضرموت 

وأشارت وكالة أسوشيتد بريس إلى أن سلطات محافظة حضرموت المحلية أعلنت تأييدها للإعلان السعودي، ورحبت بوصول وفد سعودي إماراتي مشترك إلى حضرموت، ودعت المجلس الانتقالي إلى الانسحاب إلى مواقع خارج المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية اليمن قطر المجلس الانتقالي حضرموت الحكومة القطرية

مواد متعلقة

السعودية تطالب المجلس الانتقالي في اليمن بالانسحاب فورا من حضرموت والمهرة

زيلينسكي يكشف عن رغبة قطر وتركيا بالمشاركة في جهود وقف الحرب

الأكثر قراءة

بعد زواج استمر 25 عامًا، كيف انتهت قصة حب عمرو أديب ولميس الحديدي؟

حالة الطقس غدا الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

مريم الباجوري تكشف كواليس مثيرة عن مسلسل ميد تيرم

بعد واقعة ريهام عبد الغفور، عقوبة التصوير بدون إذن الشخص في القانون

الأهلي يقترب من صفقة أفيميكو بولولو

اتحاد طنجة: عودة عبد الحميد معالي قانونية وننتظر قرار فيفا في شكوانا ضد الزمالك

أسعار الخردة بختام تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025

حكومة الدبيبة: سيتم إرسال الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى هذه الدولة لتحليله

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.81 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار يسجل 11600 ليرة في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير والمال الكثير

دعاء صلاة الفجر للزواج بالشخص المناسب

هل شرب مشروبات الطاقة حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads