قطر: نؤكد الدعم التام للحكومة الشرعية لإنهاء معاناة الشعب اليمني

قالت الحكومة القطرية في بيان صادر عنها، اليوم الخميس: نؤكد الدعم التام للحكومة الشرعية لإنهاء معاناة الشعب اليمني، معربة عن دعمها الكامل لكافة جهود تعزيز السلم والأمن في اليمن.

ودعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، المجلس الانتقالي في اليمن إلى الانسحاب من محافظتين تسيطر عليهما قواته حاليا.

السعودية تطالب المجلس الانتقالي في اليمن بسحب قواته من محافظتين جنوب البلاد

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن تصرفات الانفصاليين أدت إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح جميع فئات الشعب اليمني، فضلًا عن القضية الجنوبية وجهود التحالف.

وأفادت الوزارة بأن المملكة تؤكد على أهمية التعاون بين جميع الفصائل والمكونات اليمنية لممارسة ضبط النفس وتجنب أي إجراءات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها.

وشدد البيان السعودي على أن جهود الوساطة تهدف إلى عودة قوات المجلس إلى مواقعها السابقة خارج محافظتي حضرموت والمهرة وتسليم المعسكرات في تلك المناطق إلى قوات درع السلام.

وأوضحت الخارجية أن الجهود جارية لإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا.

وصول وفد سعودي إلى حضرموت

وأشارت وكالة أسوشيتد بريس إلى أن سلطات محافظة حضرموت المحلية أعلنت تأييدها للإعلان السعودي، ورحبت بوصول وفد سعودي إماراتي مشترك إلى حضرموت، ودعت المجلس الانتقالي إلى الانسحاب إلى مواقع خارج المحافظة.

