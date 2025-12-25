المستشفى الجنوبي بمعهد الأورام يحصل على اعتماد JAHAR

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) في بيان رسمي نجاح المعهد القومي للأورام – المستشفى الجنوبي – بجامعة القاهرة في الحصول على شهادة الاعتماد المبدئي وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن «GAHAR» والمعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «الإسكوا»، بعد اجتيازه جميع مراحل التقييم، لينضم إلى قائمة المنشآت الجامعية المعتمدة، بما يعزز تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة لمرضى الأورام، في إطار منظومة صحية تضع سلامة المريض وجودة الرعاية في صدارة أولوياتها.

وأوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، أن قرارات اللجنة العليا للاعتماد الأخيرة تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بمختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة والجامعية.

وأضاف طه أن الالتزام بتطبيق معايير الاعتماد يعزز التنافس الصحي ويضمن وصول الخدمات الطبية لكل مواطن وفق أعلى الممارسات العالمية.

تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم للمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة وتوفير الاحتياجات والموارد اللازمة للتطوير والاعتماد، مما يُسهم فى تعزيز التنافسية الدولية والمحلية لهذه المستشفيات وتطويرها ورفع كفاءتها من أجل تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة وفقا لأعلي معايير الجودة العالمية مما يؤدي إلى رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة على مستوى البلاد بما يعكس التزام الدولة بتعزيز استدامة الجودة، وترسيخ مبادئ العدالة الصحية، وضمان وصول كل مواطن إلى الخدمة الصحية اللازمة في الوقت المناسب وبالجودة العالمية.

وأكد الدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد القومي للأورام أن هذا الاعتماد يكرس ريادة المعهد في مجال علاج السرطان من خلال البحث العلمي وتوافر أحدث طرق التشخيص والعلاج ويمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية على مستوى جميع مستشفيات المعهد, حيث يعتبر هذا الاعتماد أداة رئيسية لرفع كفاءة التشغيل، وتحسين استخدام الموارد، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وتقدم عميد المعهد بالشكر والتهنئة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء المقيمين وهيئة التمريض والصيادلة ومديري الإدارات المختلفة وجميع العاملين بالمعهد، مثمنًا جهودهم الكبيرة من أجل حصول المستشفى الجنوبي بالمعهد على الاعتماد وتفانيهم والتزامهم بتطبيق أعلي معايير الجودة، ومساهمتهم الفاعلة في تطوير منظومة صحية شاملة وآمنة.

وصرحت الدكتورة داليا قدري مدير عام مستشفيات المعهد بأن اعتماد المستشفى الجنوبي يعتبر بمثابة شهادة على التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية في مجال الأورام، ويعد أمرا ضروريا لضمان جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، ويعزز ثقة المرضى والمجتمع، ويعزز الكفاءة التشغيلية للمستشفى، ويعكس التزام المستشفيات بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، مما يرفع من مكانة المستشفى ويجذب الكفاءات ويفتح آفاقًا للشراكات، ويوفر هذا الاعتماد للمجتمع بيئة علاجية ذات معايير عالية، كما يعترف بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به مستشفيات المعهد علي مر السنين، ويؤكد التزامها بتطوير وتحسين خدماتها بما يتماشى مع المعايير العالمية.

تطبيق أعلى معايير الجودة في مستشفيات معهد الأورام

وأكدت الدكتورة داليا نجم مدير ادارة ضمان الجودة بالمعهد القومي للأورام التزام المعهد التام بتطبيق أعلى معايير الجودة في مستشفيات المعهد وحرص إدارة المعهد علي الحصول علي اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لجميع مستشفيات المعهد تطلعا إلى استكمال اعتماد منظومة الرعاية الصحية طبقا للمعايير العالمية، وصولا الي أعلى مستويات الجودة والسلامة للمرضى، وتوفير بيئة آمنة للعاملين، وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية، بما يضمن رضا المنتفعين والاعتراف الدولي للمؤسسة الصحية، ويعكس التزامها بالمعايير الدولية للرعاية الصحية الفعالة والمستدامة.

