يوقف تفاقمه، دواء جديد يبشر بثورة في علاج مرض ألزهايمر

18 حجم الخط

طوَّر العلماء مؤخرًا دواء جديدًا يعرف باسم «NU-9»، قالوا إنه يبدو فعالًا في إيقاف مرض ألزهايمر قبل تفاقمه، في تأكيد للدراسات السابقة التي أظهرت أن مفتاح علاج هذا المرض يكمن في اكتشافه بمراحلة المبكرة.



وبحسب موقع "ساينس أليرت" فقد اختبر فريق من جامعة نورث وسترن في الولايات المتحدة الدواء الجديد «NU-9» على نماذج فئران مصابة بمرض ألزهايمر، حيث وجدوا أنه قادر على خفض مستويات بروتين بيتا النشواني بشكل ملحوظ، التي يمكن أن تتجمع لتشكل لويحات ضارة مرتبطة بمرض ألزهايمر.

ويؤكد الموقع، أنه وبعد استخدام «NU-9»، تم رصد عدد أقل بكثير من هذه القليلات في أدمغة الفئران، وهذا بدوره حافظ على خلايا دعم الدماغ، المعروفة باسم الخلايا النجمية، في حالة أكثر صحة.



ويقول عالم الأحياء العصبية ويليام كلاين: "هذه النتائج مذهلة، وكان لمركب (NU-9) تأثيرٌ بالغٌ على التفاعل النجمي، وهو جوهر الالتهاب العصبي المرتبط بالمرحلة المبكرة من مرض ألزهايمر".

من جانبه، يقول دانيال كرانز، عالم الأعصاب في جامعة نورث وسترن: "يبدأ مرض ألزهايمر قبل عقود من ظهور أعراضه، بأحداث مبكرة مثل تراكم قليل الوحدات السامة من بروتين بيتا النشواني داخل الخلايا العصبية، وتفاعل الخلايا الدبقية بشكل مفرط قبل وقت طويل من ظهور فقدان الذاكرة"، ويضيف: "بحلول وقت ظهور الأعراض، يكون المرض الأساسي قد تفاقم بالفعل. وهذا على الأرجح سبب رئيسي لفشل العديد من التجارب السريرية، إذ تبدأ متأخرة جدًا".

ويجري الباحثون حاليًا المزيد من الاختبارات لتحديد مدى فعالية «NU-9» في نموذج حيواني لمرض ألزهايمر في مرحلة متأخرة من تطور المرض، التي يُعتقد أنها تعكس بشكل أفضل كيفية انتشاره لدى البشر مع تقدمهم في السن بعد كل ذلك، ويمكن بعدها الانتقال إلى التجارب السريرية على البشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.