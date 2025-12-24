الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

موعد ومكان جنازة وعزاء المخرج الفلسطيني محمد بكري

المخرج الفلسطيني
المخرج الفلسطيني محمد بكري، فيتو
رحل عن عالمنا اليوم المخرج الفلسطيني  محمد بكري عن عمر 72 عامًا بعد صراع مع المرض، وأعلن نجله آدم منذ قليل عن مكان وموعد الجنازة والعزاء.

موعد جنازة وعزاء المخرج محمد بكري

وقال الممثل الفلسطيني آدم بكري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “ببالغ الحزن والأسى ننعي إليكم وفاة الوالد الحبيب الفنان محمد بكري”

وتابع: "ستقام الجنازة اليوم الساعة التاسعة مساء في قرية البعنة بالجليل شمال فلسطين في المقبرة القديمة وستقبل التعازي في مسجد الروضة وفي بيت العائلة من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء".

محمد بكري

ومحمد بكري هو ممثل ومخرج ومؤلف فلسطيني ولد عام 1953 بقرية البعنة بالجليل، ثم انتقل لعكا لاستكمال دراسته الثانوية، درس التمثيل والأدب بجامعة تل أبيب حيث التحق بالجامعة في عام 1973.

واشترك في العديد من الأعمال الفنية في هولندا وبلجيكا وفرنسا وكندا، وشارك بالتمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج في أكثر من 43 عملا.

