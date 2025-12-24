الأربعاء 24 ديسمبر 2025
موعد امتحان 964 متقدمًا لشغل معلم حاسب آلي بالأزهر (رابط للاستعلام)

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل (964) وظيفة معلم مساعد حاسب آلي للمراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) بالأزهر الشريف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

وأوضح جهاز التنظيم والإدارة أن الامتحان الإلكتروني سيتم عقده وفقًا للمواعيد المُعلنة لكل متقدم على صفحة الاستعلام بالموقع.

وكان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة في 15 سبتمبر 2025، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر 2025.

وأهاب  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الواردة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومتابعة الموقع لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات. 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الامتحان الالكتروني الوظائف الحكومية بوابة الوظائف الحكومية موقع بوابة الوظائف الحكومية المركزي للتنظيم والادارة الأزهر الشريف

