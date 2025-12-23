هيئة المجتمعات العمرانية توضح آلية إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال بالمدن الجديدة

18 حجم الخط

أوضح قطاع الشئون العقارية والتجارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة آلية إتمام إجراءات التنازل فى ضوء المخصص لهم من قطع الأراضي والوحدات والمحلات بكافة أنواعها بأجهزة المدن داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وذلك بناء على تساؤلات العملاء.

يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة على مصالح العملاء والمواطنين بالمدن الجديدة، والعمل على توفير مختلف سبل الدعم في التعاملات العقارية بأجهزة المدن الجديدة.

وكان قد سبق صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن وضع آلية للتنازل لقطع الأراضي والوحدات والمحلات، ويتضمن سداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخ التنازل واستكمال الإجراءات بما تقتضي به المادتين (٢٢و٢٩) من اللائحة العقارية والقواعد المنظمة بالهيئة دون شريطة استكمال كامل ثمن العقار.

من جانبها، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مواعيد إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا ضمن برنامج “مسكن”.

وتلك القطع كان قد تم التقديم، والتي عليها خلال الفترة من 14 - 9 - 2025 إلى 13 - 11- 2025 بـ18 مدينة.

إجراء القرعة للمتقدمين على قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا

ويتم اليوم الثلاثاء ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٥ إجراء القرعة للمتقدمين على قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدن (6 أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان).

وتعقد القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحًا في الأيام المحددة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط في المواعيد المحددة بموجب الرسائل النصية المرسلة لهم، وسيتم استبعاد المخالفين.

وأكدت الوزارة ان طرح هذه الأراضي يأتي في ضوء حرص الوزارة على توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثالث عشر بمدينة بني سويف الجديدة

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم يوم الأحد المقبل الموافق 21/ 12/ 2025، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثالث عشر بمدينة بني سويف الجديدة، على أن يتم استكمال التسليم حتى يوم الأربعاء الموافق 31/ 12/ 2025 وفقا للمواعيد المقررة.

وأكد وزير الإسكان، حرص الوزارة على تلبية رغبات المواطنين في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، مشددًا على التنظيم الجيد لمنظومة طرح الأراضي وتوفير مختلف سبل الدعم.

وأوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 593: 633، يوم الأحد ٢٠٢٥/١٢/٢١، والقطع من 634: 673 يوم الإثنين٢٠٢٥/١٢/٢٢، والقطع من 674:

713، يوم الثلاثاء 23/ 12/ 2025، والقطع من 714: 753، يوم الأربعاء ٢٠٢٥/١٢/٢٤، والقطع من ٧٥٤: 793، يوم الخميس 25/12/2025.

وأضافوا أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 794: 833، يوم الأحد ٢٠٢٥/١٢/٢٨، والقطع من 834: 856، يوم الإثنين 29/ 12/ 2025، وتخصيص يومي الثلاثاء 30/ 12/ 2025، والأربعاء 31/ 12/ 2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.