بنسبة نجاح 100٪، طب الأزهر تجري أول تجربة امتحان إلكتروني (صور)

أجرت كلية الطب جامعة الأزهر للبنين بالقاهرة أول تجربة اختبار إلكتروني كاملة على عدد (100) طالب من طلاب الكلية، على موديول القلب والأوعية الدموية بنسبة نجاح كبيرة وصلت 100 ٪.

وأوضح الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، أن هذه التجربة تمت بدعم من مركز الاختبارات الإلكترونية في الكلية الذي يتضمن عدد (704) من أجهزة الحاسب الآلي، مشيرًا إلى أن هذه التجربة المتميزة كانت برعاية من الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكانت بالتعاون مع الدكتور محمد فرج، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي.

وذلك بحضور الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر حلمي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وجيه منصور، رئيس قسم الهيستولوجي بالكلية مدير وحدة التعليم الطبي المستمر، والدكتور محمد البرعي نائب رئيس اللجنة الطبية بالجامعة.

وأكد الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، على حرص إدارة الكلية وبدعم كبير من إدارة الجامعة على المضي قدمًا في طريق النجاح والتميز والريادة التي تتسم بهم كلية الطب للبنين بالقاهرة تلك الكلية الرائدة التي خرجت الآلاف من الأطباء في مصر ومختلف أنحاء العالم، يرفعون لواء الأزهر الشريف في جميع المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن كلية الطب للبنين بالقاهرة كانت في طليعة الكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد، وتخرج فيها قامات علمية تتبوأ مناصب رفيعة داخل مصر وخارجها.

