وزير الاستثمار يلتقي مسؤولي "Bonny socks" التركية لبحث إنشاء مصنع منسوجات بالقاهرة

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بوفد شركة Bonny socks التركية المتخصصة في إنتاج المنسوجات ضم حسن جولكايا الرئيس التنفيذي للشركة، وسليم جولمن عضو مجلس الإدارة.

وتم خلال اللقاء بحث فرص الاستثمار في مصر، ومناقشة إمكانيات إنشاء مصنع جديد للشركة فى السوق المصري في مجال المنسوجات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وتناول اللقاء خطة شركة Bonny socks التركية لانشاء مشروع في مصر، يتضمن مصنع بمساحة 75,000 متر مربع لمشروع مصنع جوارب، بالإضافة إلى 45,000 متر مربع إضافية للتوسع المستقبلي، ومن المخطط أن يستوعب المصنع 2,000 إلى 3,000 ماكينة حياكة، مع إمكانية التوسع لاحقًا لتصل إلى 4,000 ماكينة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

ويستهدف المصنع في المرحلة الأولى السوق الأوروبي، مع توقعات لصادرات تصل قيمتها إلى 80 مليون دولار، كما سيتم تخصيص جزء من إنتاج المصنع للسوق المحلي، وتلبية احتياجات كبار العملاء الأوروبيين للشركة

وتبلغ حجم الاستثمارات المخطط لها 70 مليون دولار لإنشاء المصنع وتطوير بنيته التحتية وتجهيزاته التشغيلية.

مصر تمتلك بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة

وقال الوزير ان مصر تمتلك بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة، وبنية تحتية متطورة تشمل شبكة طرق حديثة ومحطات سكك حديدية ومشروعات مترو ومونوريل، ما يسهم في تسهيل حركة الإنتاج والتوزيع، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، لضمان نجاح المشروعات وتحقيق عوائد مستدامة تسهم في خلق فرص عمل جديدة.

ونوه الخطيب إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركات التركية في ظل النمو الذي تشهده مصر في الصناعات النسيجية، مؤكدًا أن السوق المصري يقدم فرص نمو كبيرة، لاسيما فى ظل الإمكانات المتاحة لتصدير المنتجات إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأشار الوزير إلى الدعم الحكومي الكبير للمشروعات الاستثمارية والذي يشمل جميع مراحل التنفيذ بدءًا من التخطيط وحتى الإنتاج الفعلي، لافتا إلى استعداد الوزارة لتوفير كافة أوجه الدعم للشركة لتسهيل إجراءات تأسيس المشروع وتسريعها.

ولفت الوزير إلى أن مشروع الشركة المستهدف فى مصر يعد خطوة استراتيجية لتوسيع العلامة التجارية للشركة دوليًا، لاسيما فى ظل خطة الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيًا وتأسيس بنية تحتية متكاملة، بما يسهم في نقل الخبرة والتكنولوجيا من تركيا لمصر.

إدارة المصانع الكبرى في تركيا

ومن جانبه، أكد حسن جولكايا الرئيس التنفيذي لشركة Bonny socks التركية ان الشركة ملتزمة بإطلاق مصنع بمواصفات عالمية في مصر، وأن لديهم خطة واضحة لتوسيع أعمالهم محليًا وإقليميًا، مع إمكانية استهداف السوق الأمريكية بعد بدء الإنتاج.

واشار إلى أن الشركة تمتلك خبرة واسعة في إدارة المصانع الكبرى في تركيا، وتشمل خططهم الاستثمارية إنشاء متاجر للتجزئة في مصر مستقبلًا، مع ضمان توافق الإنتاج مع المعايير الدولية للعملاء الرئيسيين للشركة.

