ثقافة وفنون

صناع "حرم السفير" يدرسون تقديمه في 30 حلقة بموسم رمضان 2027

يسرا، فيتو
يسرا، فيتو
قررت الشركة المنتجة لمسلسل “حرم السفير” الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا تأجيل العمل للموسم الرمضاني لعام 2027، وذلك لعدم اكتمال سيناريو العمل، وما يتواجد منه 5 حلقات فقط، ولم يستطيع أمين جمال الانتهاء من سيناريو العمل كاملًا.
 

وعلمت فيتو أن الشركة المنتجة لمسلسل حرم السفير  تدرس تقديم العمل في 30 حلقة بدلًا من 15 حلقة، من إخراج عبد العزيز النجار.
 

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل حرم السفير الذي تقوم ببطولته يسرا، رشحت المطربة بوسي لتقوم بغناء تتر العمل، ولكن لم يتم التعاقد معها بشكل نهائي حتى الآن.

 

تصوير مسلسل حرم السفير

واستقرت يسرا على مسلسل “حرم السفير”، والاسم ليس نهائيًّا حتى الآن، ومن الممكن أن يتم تغييره في وقت لاحق، ويعتمد العمل بنسبة كبيرة على عناصر الفلاش باك، حيث تتذكر يسرا خلاله بداية حياتها، وقبل أن تصبح سيدة أعمال وزوجة أحد الرجال المهمين.

 

وتقدم فيه يسرا شخصية "عايدة"، وهي أم لشاب يُعد لاعبًا بارزًا في رياضة كرة السلة، حيث تتشابك حياتهما مع أحداث مثيرة ضمن سياق العمل، وتم ترشيح الفنانة شيماء سيف لتشارك في بطولة العمل، ولكن حتى الآن مجرد كلام فقط، ولم يكن هناك تعاقد بشكل رسمي.

 

فيلم بنات فاتن

على جانب آخر، تصور الفنانة الكبيرة يسرا المشاهد النهائية لفيلمها الجديد “بنات فاتن”، بحي بولاق، حيث تجمعها المشاهد بالفنان باسم سمرة، ومن المقرر أن تنتهي منها خلال الأسبوع القادم.

وتلعب الفنانة  يسرا شخصية سيدة شعبية تعيش بمنطقة بولاق، خلال أحداث فيلمها الجديد "بنات فاتن"

فيلم "بنات فاتن" يشارك في بطولته كل من: هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة والفنانة إسلام مبارك، حمدي هيكل والعمل من تأليف أمينة مصطفى.

