خارج الحدود

قتلى في تحطم طائرة مكسيكية بخليج جالفيستون بولاية تكساس (فيديو)

تحطم طائرة مكسيكية،
تحطم طائرة مكسيكية، فيتو
أفادت البحرية المكسيكية اليوم الثلاثاء، بأن شخصين على الأقل لقيا حتفهما إثر تحطم طائرة تابعة لها في خليج جالفيستون بولاية  تكساس بالقرب من قاعدة الجسر في المدينة، بينما كانت الطائرة تقوم بعملية نقل طبي.


وكان على متن الطائرة ثمانية أشخاص، وكانت تقوم بمهمة إنسانية، بحسب بيان صادر عن وزارة البحرية المكسيكية.

وكشف البيان أن أربعة أشخاص تم إنقاذهم أحياء، فيما توفي شخصان، وتستمر الجهود بالتنسيق مع خفر السواحل الأمريكي لإنقاذ شخصين آخرين لا يزالان داخل الطائرة المحطمة.


وقالت الوزارة: "فور وقوع الحادث، تم تفعيل بروتوكولات البحث والإنقاذ على الفور، بالتنسيق مع خفر السواحل الأمريكي، الذين تمكنوا حتى الآن من إنقاذ ستة أشخاص، أربعة أحياء، ويؤسفنا تأكيد وفاة شخصين".

ووقع الحادث أثناء اقتراب الطائرة من مدينة جالفيستون بولاية تكساس، وكانت مهمة النقل الطبي المتخصصة منسقة مع مؤسسة مكسيكية تعنى برعاية الأطفال المصابين بحروق شديدة.


ووفقًا لموقع تتبع الرحلات Flight Radar، أقلعت الطائرة من مدينة ميريدا في ولاية يوكاتان المكسيكية الساعة 18:46 بتوقيت جرينتش، وتم تسجيل آخر موقع لها الساعة 21:01 بتوقيت غرينتش فوق خليج جالفيستون، قرب مطار شاولز الدولي.

