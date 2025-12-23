أحمد السيد: زيمبابوي منتخب متواضع وربيعة كان الأفضل في خط الدفاع من عبد المجيد

18 حجم الخط

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن أبرز ما يميز أداء الفراعنة في مباراة زيمبابوي هو القدرة على الوصول إلى مرمى المنافس وصناعة العديد من الفرص، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في إهدار هذه الفرص السهلة.

منتخب مصر وصل لمرمى زيمبابوي كثيرًا

وقال أحمد السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة cbc: "الميزة في مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي هي الوصول إلى المرمى كثيرًا، لكن في الكرة الإفريقية عندما تُهدر الفرص، فإنك تمنح المنافس فرصة للعودة والدخول في أجواء المباراة".

زيمبابوي منتخب متواضع

وتحدث السيد عن منتخب زيمبابوي، مؤكدًا أنه منتخب متواضع من حيث الإمكانيات، موضحًا أن معظم لاعبيه المحترفين يلعبون في الدرجات الثانية بأوروبا وأمريكا، وهو ما يجعل متابعتهم وتحليلهم أمرًا صعبًا، خاصة أنه منتخب غير معروف بشكل كبير للجماهير.

وأضاف:"زيمبابوي منتخب مجهول بالنسبة لنا، على عكسهم هم يعرفون منتخب مصر جيدًا ويعرفون لاعبينا المحترفين، وهذا يمنحهم أفضلية من حيث الدراسة والتحضير".

ربيعة أفضل من حسام عبد المجيد

وعن الجانب الفني والدفاعي، انتقد أحمد السيد أداء حسام عبد المجيد، مشيرًا إلى معاناته في السرعات، مؤكدًا أنه كان يفضل الاعتماد على رامي ربيعة في مثل هذه المواجهات، لما يمتلكه من خبرات وقدرة على التعامل مع المباريات الإفريقية.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بتأكيد أن منتخب مصر يمتلك عناصر قوية وقادرة على حسم المباريات، بشرط استغلال الفرص وعدم التهاون أمام المنتخبات الأقل تصنيفًا.

