اللقطات الأولي من زفاف شين مين آه وكيم وو بين

كشفت وكالة "AM Entertainment"، اليوم الاثنين 22 ديسمبر، عن اللقطات الرسمية الأولى من حفل زفاف الثنائي الشهير شين مين آه وكيم وو بين، والذي أقيم وسط أجواء من الرقي والبهجة يوم 20 ديسمبر الجاري.

زواج شين مين آه وكيم وو بين

اتسم الحفل بتفاصيل دافئة عكست علاقة الصداقة القوية التي تجمع الزوجين بالوسط الفني؛ حيث تولى النجم لي كوانج سو، الصديق المقرب لكيم وو بين، مهمة مذيع الحفل، وقام الراهب الفاضل بومنيون بإلقاء كلمات البركة والموعظة للعروسين، متمنيا لهما حياة زوجية سعيدة.

وعلى صعيد الفقرات الفنية، أشعل المغني Car, the garden الأجواء بتقديم أغنية "Romantic Sunday"، وهي الأغنية الشهيرة من مسلسل "Hometown Cha-Cha-Cha" الذي قامت ببطولته شين مين آه، مما أضفى لمسة عاطفية خاصة على الحفل.

وحضر الحفل العديد من مشاهير الوسط الفني، بالإضافة إلى مقدم الحفل لي كوانج سو، شوهد الممثل دو كيونج سو (دي أو) والمنتج نا يونج سيوك في حفل الزفاف. كان دو كيونغ سو قد حضر في الأصل أغنية تهنئة، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب جدول حفلات توزيع جوائز فرقة إكسو؛ فتوقف لفترة وجيزة في مكان الحفل لتقديم تهانيه شخصيًا.

ومن بين الضيوف البارزين الآخرين: ڤي من فرقة BTS، وكيم تاي ري، وجونج هيو جين، وأوم جونج هوا، وباي جونج نام، وكيم إي سونج، ونام جو هيوك، وآهن بو هيون، وبارك كيونج ليم، وجو دو شيم. كما حضر العديد من الممثلين الذين تربطهم علاقات مهنية بالعروسين على مر السنين، إلى جانب الكاتبتين الشهيرتين كيم إيون سوك ونوه هي كيونج.

الزوجان يتبرعان في ليلة زفافهم للجمعيات الخيرية

ولم يغب الجانب الإنساني عن زفاف الموسم، حيث أعلن الثنائي عن مبادرة خيرية لافتة تزامنا مع عقد قرانهما، وأكدت الوكالة الرسمية أن شين مين آه وكيم وو بين قدما تبرع بقيمة 300 مليون وون كوري لصالح عدة جهات خيرية وطبية، شملت مؤسسة "هاليم" للحروق، مركز "أسان" الطبي، منظمة "أصدقاء طيبون".

وتأتي هذه الخطوة لترسخ مكانة الثنائي كأحد أكثر النجوم عطاء في المجتمع الكوري، حيث اعتادا تقديم المساعدات الإنسانية بشكل دوري، واختارا أن يشاركا فرحة زفافهما مع المحتاجين في نهاية هذا العام.

يذكر أن شين مين آه وكيم وو بين يتواعدان علنًا منذ عام ٢٠١٥، أي منذ عشر سنوات قبل الزواج، وفي عام 2017، شخص كيم وو بين بسرطان البلعوم الأنفي، وتوقف مؤقتًا عن أنشطته للتركيز على العلاج، وأُعلن شفاءه التام من السرطان في عام 2019، وكانت شين مين آه بجانبه طوال فترة تعافيه.

