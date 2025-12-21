نجوم الفن في كوريا يحضرون زفاف الممثلين شين مين آه وكيم وو بين

18 حجم الخط

عقد مساء أمس الثنائي الأشهر في كوريا شين مين آه وكيم وو بين حفل زفافهم بعيدًا عن الأضواء في أحد الفنادق بالعاصمة سول، وعقب انتهاء الحفل شارك الثنائي صورة للعروسين أثناء الفرح.

كما احتفلت وكالة AM Entertainment، الوكالة المسؤولة عن العروسين، بهذه المناسبة السعيدة بنشر منشور خاص على إنستجرام.

بالإضافة إلى مشاركة صورة جميلة من جلسة تصوير زفافهما، نشرت AM Entertainment البيان التالي: "اليوم، يعقد قران الممثلة شين مين آه والممثل كيم وو بين رسميًا، نحن ممتنون للغاية لدعواتكم الصادقة ودعمكم المتواصل للعروسين في بداية هذه الرحلة الجديدة الثمينة معًا.

يتطلع كلا الممثلين إلى ردّ محبتكم من خلال مواصلة تقديم أفضل أدوارهما على الشاشة في المستقبل."

نجوم الكيبوب والدراما في كوريا يحضرون زفاف شين مين آه وكيم وو بين

كما حرص زملاء شين مين آه وكيم وو بين في الوسط الفني على الاجتماع للاحتفال بزفافهما، متشاركين فرحة هذا اليوم المميز الذي جمع بينهما حب طويل.

وتولى الممثل لي كوانج سو، الصديق المقرب لكيم وو بين، تقديم فقرات الحفل، وعلى الرغم من أن حفل الزفاف كان مغلقًا أمام العامة، إلا أن المنطقة المحيطة بالمكان اكتظت بالمعجبين من كوريا وخارجها، زبعد مسيرة فنية حافلة بالإنجازات، استقطب شين مين آه وكيم وو بين حشودًا غفيرة من المعجبين الذين تجمعوا لتهنئة العروسين، وهتفوا ترحيبًا بالضيوف لدى وصولهم إلى بهو الفندق.

حضر الحفل العديد من مشاهير الوسط الفني، بالإضافة إلى مقدم الحفل لي كوانج سو، شوهد الممثل دو كيونغ سو (دي أو) والمنتج نا يونج سيوك في حفل الزفاف. كان دو كيونغ سو قد حضر في الأصل أغنية تهنئة، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب جدول حفلات توزيع جوائز فرقة إكسو؛ فتوقف لفترة وجيزة في مكان الحفل لتقديم تهانيه شخصيًا.

ومن بين الضيوف البارزين الآخرين: ڤي من فرقة بي تي إس، وكيم تاي ري، وجونج هيو جين، وأوم جونج هوا، وباي جونج نام، وكيم إي سونج، ونام جو هيوك، وآهن بو هيون، وبارك كيونج ليم، وجو دو شيم. كما حضر العديد من الممثلين الذين تربطهم علاقات مهنية بالعروسين على مر السنين، إلى جانب الكاتبتين الشهيرتين كيم إيون سوك ونوه هي كيونغ.

يذكر أن شين مين آه وكيم وو بين يتواعدان علنًا منذ عام ٢٠١٥، أي منذ عشر سنوات قبل الزواج، وفي عام 2017، شخص كيم وو بين بسرطان البلعوم الأنفي، وتوقف مؤقتًا عن أنشطته للتركيز على العلاج، وأُعلن شفاءه التام من السرطان في عام 2019، وكانت شين مين آه بجانبه طوال فترة تعافيه.

