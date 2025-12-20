السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عقد زواج الثنائي الأشهر في كوريا اليوم السبت بعد رحلة حب دامت 10 سنوات

الممثل كيم وو بين
الممثل كيم وو بين والممثلة شين مين آه، فيتو
18 حجم الخط

يشهد اليوم السبت، الموافق 20 ديسمبر، دخول الثنائي الأشهر في الوسط الفني الكوري، الممثل كيم وو بين والممثلة شين مين آه، القفص الذهبي، ليعلنا بذلك بداية فصل جديد في حياتهم بعد علاقة عاطفية ملهمة استمرت لعقد من الزمن.

 

حفل زفاف كيم وو بين وشين مين آه

من المقرر أن تقام مراسم الزفاف في فندق "شيلا" المرموق بمنطقة "جانج تشونج دونج" في العاصمة سول، ووفق رغبة العروسين في الحفاظ على خصوصية اللحظة، سيقتصر الحفل على حضور أفراد العائلتين والأقارب والأصدقاء المقربين فقط، بعيدًا عن أضواء وسائل الإعلام وعدسات المتطفلين.

رحلة بدأت من "عالم الأزياء" إلى "الحب الأبدي"

تعود جذور هذه القصة إلى عام 2015، حين التقى الثنائي لأول مرة كعارضين لإحدى العلامات التجارية للملابس، وسرعان ما تحول التعاون المهني إلى ارتباط عاطفي أعلنه الطرفان رسميًّا، ليصبحا منذ ذلك الحين أحد أكثر الثنائيات احترامًا ومتابعة في الوسط الفني الكوري، حيث نجحا في الحفاظ على توازن مثالي بين شهرتهما الواسعة وخصوصية حياتهما الشخصية.

 

علاقة كيم وو بين وشين مين آه

لم تكن رحلة الثنائي مجرد قصة حب تقليدية، بل كانت تجسيد للإخلاص؛ ففي عام 2017، واجه كيم وو بين أزمة صحية صعبة بعد إصابته بـ سرطان البلعوم الأنفي، وخلال تلك الرحلة العلاجية المريرة، سجلت شين مين آه موقف نبيل بوقوفها الثابت إلى جانبه ودعمه المستمر، مما أكسبهما تقدير كبير من الجمهور والوسط الفني على حد سواء.

بعد علاقة دامت 10 سنوات، إعلان موعد زواج النجمين شين مين آه وكيم وو

الممثل الكوري كيم وو بين: معركتي مع السرطان هدية رائعة غيرت نظرتي للحياة

وبعد تعافي كيم وو بين وعودته للتمثيل في عام 2019، شهدت مسيرتهما محطة فنية مميزة باجتماعهما في دراما نتفليكس الشهيرة "Our Blues"، حيث أظهرا تناغم كبير عكس متانة العلاقة التي تجمعهما خلف الكاميرات.

واليوم، وبعد عشر سنوات من الدعم المتبادل والصمود أمام التحديات، يخطو كيم وو بين وشين مين آه خطواتهما الأولى كزوجين، وسط مباركات واسعة من محبيهما حول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الممثل كيم وو بين الممثلة شين مين آه كيم وو بين نتفليكس Our Blues شين مين آه

مواد متعلقة

وكالة الممثل "يو آه إن" تنفي مشاركته في فيلم المخرج جانج جاي هيون الجديد

جدل "الماضي الإجرامي" يدفع الممثل الكوري تشو جين وونج إلى إعلان الاعتزال

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

طقس السبت، أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على هذه المناطق

طقس اليوم، الصعيد يسجل 5 درجات مئوية وتحذير من انخفاض درجات الحرارة الصغرى

بـ 100 قنبلة وصاروخ، دولة عربية تشارك في الهجوم الأمريكي على داعش بسوريا

وجبة شاورما تدخل أسرة كاملة المستشفى بالمحلة، وفتح تحقيق عاجل

لحظة انطلاق المقاتلات الأمريكية لضرب مواقع داعش في سوريا (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads