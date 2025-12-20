عقد زواج الثنائي الأشهر في كوريا اليوم السبت بعد رحلة حب دامت 10 سنوات

18 حجم الخط

يشهد اليوم السبت، الموافق 20 ديسمبر، دخول الثنائي الأشهر في الوسط الفني الكوري، الممثل كيم وو بين والممثلة شين مين آه، القفص الذهبي، ليعلنا بذلك بداية فصل جديد في حياتهم بعد علاقة عاطفية ملهمة استمرت لعقد من الزمن.

حفل زفاف كيم وو بين وشين مين آه

من المقرر أن تقام مراسم الزفاف في فندق "شيلا" المرموق بمنطقة "جانج تشونج دونج" في العاصمة سول، ووفق رغبة العروسين في الحفاظ على خصوصية اللحظة، سيقتصر الحفل على حضور أفراد العائلتين والأقارب والأصدقاء المقربين فقط، بعيدًا عن أضواء وسائل الإعلام وعدسات المتطفلين.

رحلة بدأت من "عالم الأزياء" إلى "الحب الأبدي"

تعود جذور هذه القصة إلى عام 2015، حين التقى الثنائي لأول مرة كعارضين لإحدى العلامات التجارية للملابس، وسرعان ما تحول التعاون المهني إلى ارتباط عاطفي أعلنه الطرفان رسميًّا، ليصبحا منذ ذلك الحين أحد أكثر الثنائيات احترامًا ومتابعة في الوسط الفني الكوري، حيث نجحا في الحفاظ على توازن مثالي بين شهرتهما الواسعة وخصوصية حياتهما الشخصية.

علاقة كيم وو بين وشين مين آه

لم تكن رحلة الثنائي مجرد قصة حب تقليدية، بل كانت تجسيد للإخلاص؛ ففي عام 2017، واجه كيم وو بين أزمة صحية صعبة بعد إصابته بـ سرطان البلعوم الأنفي، وخلال تلك الرحلة العلاجية المريرة، سجلت شين مين آه موقف نبيل بوقوفها الثابت إلى جانبه ودعمه المستمر، مما أكسبهما تقدير كبير من الجمهور والوسط الفني على حد سواء.

وبعد تعافي كيم وو بين وعودته للتمثيل في عام 2019، شهدت مسيرتهما محطة فنية مميزة باجتماعهما في دراما نتفليكس الشهيرة "Our Blues"، حيث أظهرا تناغم كبير عكس متانة العلاقة التي تجمعهما خلف الكاميرات.

واليوم، وبعد عشر سنوات من الدعم المتبادل والصمود أمام التحديات، يخطو كيم وو بين وشين مين آه خطواتهما الأولى كزوجين، وسط مباركات واسعة من محبيهما حول العالم.

