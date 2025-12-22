CIB يقود تحالفًا من 8 بنوك لتمويل "أورانج" بقيمة 8 مليارات جنيه

18 حجم الخط

وقع البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر وبنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو " والبنك الأهلي المصري والتجاري وفا بنك إيجيبت وبنك كريدي أجريكول مصر وبنك الإمارات دبي الوطني - مصر وبنك إتش إس بي سي مصر، قرضا مشتركا بقيمة 8 مليارات جنيه مصري لمدة 6 سنوات لصالح شركة أورانج مصر للاتصالات، إحدى أبرز شركات الاتصالات في السوق المصري.

وجاءت هذه الصفقة لتعكس الثقة الراسخة من الشركات العالمية في قدرة القطاع المصرفي المصري على توفير الحلول التمويلية اللازمة لدعم خطط التوسع والاستثمار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

تحالف مصرفي ثمانية بنوك

يضم التحالف المصرفي ثمانية بنوك، حيث يقوم البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) بدور المرتب الرئيسي الاولي ووكيل التمويل ومسوق التمويل، ويقوم كل من بنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، كما يقوم كل من التجاري وفا بنك إيجيبت وبنك كريدي أجريكول مصر وبنك الإمارات دبي الوطني - مصر وبنك إتش إس بي سي مصر بدور المرتب الرئيسي. وقد تم تعيين "مكتب ادسيرو - راجي سليمان وشركاه" (مستشار المقرضين) لإتمام عملية التمويل.



ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في دعم تطوير البنية التحتية للاتصالات والرقمنة في مصر. سيتم استخدام التسهيل المشترك لتمويل النفقات الرأسمالية، مما يمكّن الشركة من الحفاظ على ريادتها في تقديم خدمات الاتصالات المتطورة لملايين العملاء في جميع أنحاء البلاد. كما سيدعم التمويل استثمارات أورانج مصر المستمرة في البنية التحتية والتحول الرقمي وإطلاق خدمات الجيل التالي في جميع أنحاء مصر. وتثبت الصفقة اهتمام الشركات متعددة الجنسيات بالسوق المحلي وثقتها بالعمل مع البنوك المحلية من بين مجموعة المقرضين. ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري.

وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أورانج، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.

وقد صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB)،

أن هذه الصفقة تُعد نموذجًا متكاملًا للتمويل الهيكلي الذي يعكس الخبرة العميقة وقدرتنا على تصميم وتنفيذ حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع احتياجات كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في السوق المصري تاكيدا علي الدور القيادي الذي يضطلع به البنك في قيادة وتنظيم الصفقات التمويلية الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي، وعلى رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية للتحول الرقمي ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة. وأضاف أن هذا التحالف يمثل تأكيدًا على قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري وقدرته على توفير تمويلات طويلة الأجل لدعم خطط التوسع والاستثمار للشركات الكبرى، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس بيئة مصرفية مستقرة وقادرة على جذب ثقة الشركات متعددة الجنسيات. وأكد أن CIB لا يقتصر دوره على توفير التمويل فقط، بل يمتد ليشمل تقديم الاستشارات المالية وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على فهم عميق لاحتياجات العملاء ورؤية واضحة لمستقبل أعمالهم.

وأشار الجنايني إلى أن CIB يولي اهتمامًا خاصًا بدعم الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية الرقمية، لما لها من دور محوري في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشمول المالي، ودعم جهود الدولة في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة والتحول الرقمي. واختتم تصريحه بالتأكيد على التزام CIB المستمر بدعم الشركات الرائدة ذات الخطط الطموحة للنمو، معربًا عن ثقته في أن هذا التمويل سيسهم بفاعلية في تعزيز القدرات التشغيلية والتنافسية لشركة أورانج مصر للاتصالات، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة لكافة الأطراف المعنية.

وصرح هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر - أن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل المشترك تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنك، والتي تستهدف تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات العملاء وتدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، وأشاد عكاشه بالتعاون المثمر والبنّاء بين بنك مصر وكافة البنوك المشاركة في التمويل، والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، مؤكدًا الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات التأثير المباشر، وعلى رأسها قطاع الاتصالات، وأوضح أن شركة أورانج مصر للاتصالات تُعد من أبرز الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وأن هذا التمويل المشترك سيمكّنها من تحقيق نمو مستدام، وتعزيز قدرتها التنافسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالسوق المصرية، بما يواكب متطلبات التطور التكنولوجي ويخدم خطط الدولة للتنمية وأكد عكاشه أن بنك مصر يواصل القيام بدوره كمحفّز رئيسي للتنمية الوطنية والاستراتيجية، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأهمية الاستدامة، ودعم التطوير المستمر، وتعزيز الشراكات الفعّالة التي تسهم في بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

صرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل المشترك متوسط الأجل بقيمة 8 مليار جنيه مصري لصالح شركة أورانج مصر للاتصالات يأتي تأكيدًا على الدور المحوري الذي يضطلع به البنك الأهلي المصري كأحد البنوك الرائدة في السوق المصرفية، وأن هذا التمويل يعكس النهج الاستراتيجي للبنك الأهلي المصري في دعم شركات القطاع الخاص، وخاصة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة في الصناعات الرئيسية، ويمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محورًا استراتيجيًا لتحقيق التحول الرقمي الشامل وأهداف الشمول المالي في مصر. وأعرب الأتربي عن سعادته بالتعاون الفعّال بين تحالف البنوك الثمانية المشاركة في التحالف وكذا شركة أورانج مصر للاتصالات، لترتيب هذا التمويل المشترك لمدة 6 سنوات، موضحا أن التمويل سيسهم في التوسعات الرأسمالية وتطوير الخدمات المتقدمة التي تقدمها الشركة في ظل الطفرة الكبرى في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأكد أن هذا التمويل يتيح لشركة أورانج الاستخدام الأمثل للسيولة ويوفر لها مرونة مالية في إدارة تدفقاتها النقدية، وهو ما يعكس قدرة القطاع المصرفي المصري على المساهمة بفاعلية في توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات التي تقدمها الشركات الكبرى، وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والإقليمي.

صرّح باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، قائلًا: "نفخر بمشاركتنا في هذا القرض المشترك بصفتنا المرتب العام الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، بما يعكس التزامنا الاستراتيجي بتمويل القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية في مصر وتمكين التحول الرقمي. ويجسد دورنا ثقتنا القوية في قطاع الاتصالات، لما له من دور محوري في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وكذلك في شركة اورنچ مصر باعتبارها من الشركات الرائدة في السوق. ويواصل بنك الإسكندرية تركيزه على القيام بدور الشريك المالي الموثوق لكبرى الشركات، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة وأثر اقتصادي طويل الأجل، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو."

وأضاف معاوية الصقلي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: "يفخر التجاري وفا بنك إيجيبت بدعم نمو الأعمال في مختلف القطاعات داخل السوق المصرية، بما في ذلك قطاع الاتصالات الحيوي. وتأتي مشاركتنا في هذا القرض المشترك تأكيدًا لالتزامنا المتواصل بدعم مشروعات البنية التحتية في مصر. ونعتز بعلاقتنا الممتدة مع شركة أورانج، ونؤكد استمرار البنك في تقديم كل سبل الدعم لنجاحهم.

أعرب عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، عن اعتزازه بالدور المحوري للبنك كـ "مرتب رئيسي ومقرض" في هذا التمويل المشترك متوسط الأجل. وأكد الشافعي أن هذا التمويل موجه لصالح واحدة من أكبر شركات الاتصالات الرائدة في السوق المصري، والتي تُعد أحد الأعمدة الرئيسية للنهوض بقطاع الاتصالات في مصر. وأشار إلى أن دعم وتمويل القطاعات الحيوية، التي تمثل صلة وصل رئيسية للمساعدة في النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، يأتي ضمن أحد الاهتمامات الرئيسية للبنك. وأضاف الشافعي في تصريحاته: "إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من أسرع القطاعات نموًا في العالم، وخاصة في مصر التي تشهد تحولات رقمية كبيرة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي. نحن نؤمن بأن هذا التمويل سيسهم في تعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية لـشركة أورانج مصر وسيعود على الاقتصاد بأثر إيجابي من حيث توفير فرص عمل جديدة وتعزيز من قدراتنا التنافسية في المنطقة ككل."

في هذا الإطار، صرح أحمد عصام، رئيس قطاع الشركات والقروض المشتركة ببنك كريدي أجريكول مصر: "نفخر بأن نكون جزءًا من هذا التمويل المشترك والذي يجسد قوة الشراكة الاستراتيجية مع شركة أورانج. كما نقدر التعاون مع مجموعة من أبرز البنوك لتقديم هذا التمويل لشريك عالمي يتمتع بثقة ومصداقية راسخة. وتؤكد مشاركتنا في هذا التمويل التزام كريدي أجريكول مصر بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام في السوق المصرية."

وقد صرح إيهاب عيسى، رئيس قطاع تمويل الشركات العالمية ببنك إتش إس بي سي مصر: "من خلال شبكتنا العالمية، يقوم HSBC بدعم شركة أورانج في أكثر من 15 دولة، وتربطنا شراكة طويلة الأمد مع أورانج مصر لأكثر من عقدين من الزمن. إن قيامنا بدور المنسق الرئيسي المفوض في هذا التمويل المشترك يؤكد ايماننا بالدور الحيوي الذي تلعبه شركة أورانج وقطاع الاتصالات في دفع عجلة التطور الرقمي في مصر."

وأضاف محمد السيد عبد المعطي، نائب رئيس الشركة للقطاع المالي- أورانج مصر: "يمثل نجاح ترتيب هذا التسهيل الائتماني المشترك خطوة استراتيجية مهمة لشركة أورانج لتوفير منصة تمويل قوية وطويلة الأجل ومتنوعة تدعم أولوياتنا الاستراتيجية وخططنا المستقبلية. ويعكس الإقبال القوي من قبل مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة مستوى الثقة في أدائنا التشغيلي، وقوة مركزنا الائتماني، ووضوح توجهنا الاستراتيجي على المدى الطويل. يسهم هذا التسهيل في تعزيز مرونتنا المالية، وعلى وجه الخصوص سيدعم هذا التمويل التوسع المستمر وتحديث البنية التحتية لشبكاتنا، والارتقاء بجودة الخدمات، وتسريع نشر حلول الاتصالات من الجيل التالي في مختلف أسواقنا.

ومع إتمام هذه الصفقة، أصبحت الشركة في موقع قوي لتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها بأسلوب منضبط ومستدام، مع الاستمرار في تقديم خدمات اتصالات موثوقة وعالية الجودة لعملائنا، وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل لكافة الأطراف."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.