محمد الكاتب رئيسًا لغرفة الصناعات النسيجية وشعراوي والبرهمتوشي وكيلان

18 حجم الخط

أسفرت الجلسة الإجرائية لمجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية عن انتخاب تشكيل هيئة مكتب الغرفة وممثلها بمجلس إدارة الاتحاد، وذلك للدورة الجديدة 2025 – 2029.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الذي انعقد اليوم الاثنين بمقر اتحاد الصناعات، تنفيذًا لأحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، وبحضور النصاب القانوني للأعضاء.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز محمد الكاتب بمنصب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، في إطار التشكيل الجديد الذي يستهدف دعم القطاع وتعزيز تنافسيته خلال المرحلة المقبلة.

كما تم انتخاب كل من: أحمد الشعراوي وسيد البرهمتوشي بمنصبي وكيلي مجلس إدارة الغرفة.

وفي سياق متصل، أسفرت الانتخابات عن اختيار المهندس عبد الغني الأباصيري ممثلًا لغرفة الصناعات النسيجية في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

وضم تشكيل هيئة مكتب الغرفة، بخلاف الرئيس والوكيلين، كلًا من:

• عيسى مصطفى عيسى

• محمود محمد المرشدي

وأكد مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة تتركز على دعم المصنعين، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، والعمل على إزالة المعوقات أمام الصناعة، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات ودعم خطط الدولة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.