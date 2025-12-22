وزير الكهرباء يبحث جهود التوسع في استخراج وتعدين الخامات الأرضية

18 حجم الخط

غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة متوجها إلى العاصمة الصينية بكين، لبحث سبل التعاون فى مجالات استخراج وتعدين الخامات الأرضيّة واستخلاص العناصر الحرجة والمواد الاستراتيجية والنادرة، والاستعانة بالجانب الصيني.

تعظيم العوائد من الخامات الأرضية

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة وتعظيم العوائد من الخامات الأرضية، واستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام، واستخلاص المعادن الاقتصادية واستغلالها، وإنشاء الكيانات الاقتصادية الوطنية للعمل على ذلك.

من المقرر أن يلتقي وزير الكهرباء خلال الزيارة برؤساء ومسئولي الشركات والكيانات الصينية المعنية بالعناصر والمواد النادرة، ومنها شركات صناعات شمال الصين (نورينكو)، ونورين للتعدين المحدودة، وكذلك يجتمع مع مسئولي المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية (CNNC)"، بالاضافة إلى القيام بعدد من الزيارات الميدانية إلى المواقع الحقلية، والمراكز التكنولوجية، ومقار وأحواض الاستخلاص الخاصة ببعض العناصر الحرجة ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات استخراج الخامات الأرضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة والاستراتيجية، وامكانية التعاون والعمل المشترك مع الجانب الصيني، والاستفادة من الخبرات الصينية فى هذا المجال، وتشمل الزيارة لقاءات مع بعض الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة.

الاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة والحرجة

جدير بالذكر أن الزيارة تأتي فى ضوء عمل لجنة الاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة والحرجة، وفى إطار رؤية الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز الدور الحيوي للهيئات التابعة ومنها هيئة المواد النووية، وهيئة الطاقة الذرية، فى ظل الكشف عن تواجد الخامات بكميات غير مسبوقة، ولا تحتاج إلى عمليات تعدين، وجاهزيتها للعملية التصنيعية، واستخلاص المواد والمعادن النادرة والحرجة واستغلالها والاستفادة منها فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ونقل وتوطين التكنولوجيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.