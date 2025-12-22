الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

علاء أبو الخير رئيسًا لغرفة الصناعات المعدنية، ورأفت قطب وحسن المراكبي وكيلان

انتخابات مجلس إدارة
انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، فيتو
18 حجم الخط

أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن فوز علاء أبو الخير بمنصب رئيس مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة 2025/ 2029.

عمرو قنديل ممثلًا للغرفة في مجلس اتحاد الصناعات، والجيوشي والقط عضوان بهيئة المكتب

كما أسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار كل من: رأفت قطب وحسن المراكبي لمنصبي وكيلي مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، وضمت عضوية هيئة المكتب طارق الجيوشي وخالد القط، وذلك ضمن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.

وشهدت الجلسة الإجرائية للمجلس انتخاب عمرو قنديل ممثلًا لغرفة الصناعات المعدنية في مجلس إدارة اتحاد الصناعات، في إطار هيكلة تستهدف دعم قطاع الصناعات المعدنية وتعزيز دوره داخل منظومة الصناعة الوطنية.

وأكد مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية الجديد حرصه على العمل وفق رؤية واضحة تستهدف تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة، من خلال دعم المصانع القائمة، وتحسين بيئة العمل الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في السوقين المحلي والخارجي، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأوضح المجلس أن المرحلة المقبلة ستعتمد على العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر مع أعضاء الغرفة والجهات المعنية، إلى جانب تبني آليات عمل أكثر مرونة وتفاعلية، والاستماع لمقترحات المصنعين، والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع الصناعات المعدنية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام ودعم مسيرة التنمية الصناعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية الجديد الصناعات المعدنية الصناعة

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

كأس مصر، موعد مباراة المصري ضد دكرنس والقناة الناقلة

ضبط مطبعة غير مرخصة وكتب مخالفة لقانون الملكية الفكرية بعين شمس

وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

بعد تعديلها، الموعد الجديد لمباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads