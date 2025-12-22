بدء تقسيط اشتراك مشروع علاج الصحفيين لمدة 6 أشهر، 3 يناير

18 حجم الخط

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، عن بدء تنفيذ عدد من القرارات والإجراءات التنظيمية والخدمية الجديدة التي تمس مشروع علاج الصحفيين وأسرهم وطرق السداد والتحديث والخدمات اللوجستية، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 3 يناير 2025.

وفيما يلي التفاصيل كاملة:

1 ـ بدء تقسيط اشتراك مشروع علاج الصحفيين وأسرهم لمدة ستة أشهر بدون فوائد اعتبارًا من السبت 3 يناير 2025، عبر الخصم من بدل التدريب والتكنولوجيا أو المعاش أو المرتب للصحفيين بالصحف القومية.

2 ـ بدء الاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين من درجتي القرابة الثانية والثالثة اعتبارًا من التاريخ نفسه.

3 ـ إطلاق خدمة توصيل كارنيهات النقابة ومشروع العلاج وكوبونات العلاج عبر البريد لجميع المحافظات برسوم ثابتة 33 جنيهًا بعد التعاقد مع شركة الشحن ABS، مع إمكانية تتبع الشحنات.

4 ـ تفعيل الدفع باستخدام بطاقات الفيزا داخل خزينة النقابة لأول مرة عبر ماكينات POS إلى جانب الدفع النقدي.

5 ـ تفعيل سداد اشتراك النقابة ومشروع العلاج عبر ماكينات “الأهلي ممكن” المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

6 ـ استمرار تحديث بيانات أعضاء النقابة وأسرهم عبر الموقع أو التطبيق الإلكتروني للنقابة.

7 ـ زملاء صحفيون متواجدون داخل النقابة لمساعدة الرواد أو من لا يستطيعون تحديث بياناتهم ذاتيًا.

8 ـ يمكن سداد رسوم اشتراك النقابة ومشروع العلاج وخدمة الأقارب وخدمة التوصيل عبر الموقع الإلكتروني بالفيزا.

9 ـ للزملاء الذين يواجهون مشكلة في تحديث رقم الهاتف المحمول أو بيانات العضو الأصلي، يرجى إرسال صورة كارنيه النقابة والرقم الجديد إلى الزميل أحمد قنديل بمركز المعلومات عبر واتس آب على رقم: 01009144494

10 ـ طرق الدفع الحالية هي فقط المعلنة، وسيتم الإعلان قريبًا عن إضافة طرق دفع جديدة فور تفعيلها.

11 ـ عند تحديث البيانات، يُرجى رفع صورة شخصية ملائمة بمقاس 4×6 بشكل واضح ومعتدل.

12 ـ كتابة الأرقام خلال تحديث البيانات تكون باللغة الإنجليزية فقط ليتم قبولها على النظام.

13 ـ المستندات المطلوبة لتحديث البيانات تشمل صورة شخصية، بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد للقُصر، وإثبات القرابة للأقارب، على أن تُقدم إلكترونيًا أو عبر واتساب أو من خلال الرفع المباشر من الموبايل أو الكمبيوتر.

14ـ عند تأخر الموافقة على طلب تحديث بيانات مشروع العلاج أو الأقارب، يرجى إرسال صورة كارنيه النقابة وشرح المشكلة في رسالة إلى الزميل إيهاب أحمد نائب المدير العام عبر واتس آب على رقم: 01012227772

15ـ يتوقف تجديد الاشتراكات اعتبارا من الأربعاء 24 ديسمبر 2025، ثم يستأنف من 3 يناير حتى 12 فبراير 2026.

16ـ تدعو النقابة الصحفيين إلى تحديث البيانات بدقة، مع إمكانية إعادة تقديم الطلب في حال رفضه بعد معالجة السبب.

17ـ يجب أن يحدث الصحفي البيانات بنفسه للحفاظ على سرية بياناته، حيث يتم إرسال رمز التحقق إلى هاتفه مباشرة.

18ـ نشكر الزملاء الصحفيين والجهاز الإداري على تعاونهم خلال المرحلة الانتقالية إلى النظام الإلكتروني الجديد.

19ـ النقيب والسكرتير العام وأعضاء مجلس النقابة متواجدون يوميًا بمقر النقابة لحل أي مشكلة تواجهكم.

20ـ تؤكد نقابة الصحفيين حرصها على دعم أعضاء الصحفيين وأسرهم، وتطوير خدماتها بما يواكب احتياجاتهم، وضمان استمرار مشروع العلاج بكفاءة أعلى ونظام أكثر مرونة وتقدمًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.