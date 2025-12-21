المتحدث العسكري: مزاعم منح امتيازات لضباط بالمخالفة للقانون غير صحيحة

18 حجم الخط

أعلن المتحدث العسكري متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة لما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق يُزعم ارتباطها بالقوات المسلحة، وذلك عبر حسابات تابعة لعناصر مناوئة بالخارج، في إطار محاولاتها المستمرة لإثارة البلبلة وبث الشائعات، وتعمد إقحام أسماء سبق تقاعدها من القوات المسلحة أو تركت الخدمة منذ فترة طويلة، في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على تلك الادعاءات.

وأكدت القيادة العامة نفيها التام لصحة ما ورد بتلك الوثائق من مزاعم بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة أي امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، مشددة على أن مثل هذه الادعاءات تتعارض مع ثوابت ومبادئ مؤسسة وطنية راسخة، تقوم على حماية وصون كرامة المواطن، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتعمل على دعم ومساندة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

وأهابت القيادة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، وضرورة تحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة كمصدر وحيد للمعلومات.

كما أكدت القوات المسلحة أن الجيش المصري هو جيش الشعب، نابع من صلبه ومن تراب هذا الوطن الخالد، وملتزم بأحكام الدستور وسيادة القانون، وسيظل درعًا وسيفًا لحماية مصر وشعبها.

واختتم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة.

