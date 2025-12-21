المفوضية الأوروبية تشدد الرقابة على واردات مصر من الأغذية والمنتجات الحيوانية والنباتية

18 حجم الخط

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تشديد الرقابة على الأغذية والمنتجات الحيوانية والنباتية الواردة إلى دول الاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية المستهلك.



زيادة عمليات التدقيق في الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بنسبة 50%



وأوضحت المفوضية أنه تقرر زيادة عمليات التدقيق في الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بنسبة 50%، إلى جانب رفع معدلات التفتيش على المنافذ الحدودية بنسبة 33%، بما يشمل تكثيف إجراءات المراجعة والفحص.

وأكدت أن الإجراءات الجديدة تتضمن تشديد الفحوصات على السلع غير الملتزمة، لا سيما فيما يتعلق بمتطلبات الصحة والصحة النباتية (SPS)، ومستويات بقايا المبيدات، وذلك وفقًا للمعايير الأوروبية المحدثة.





وفي هذا السياق، ناشدت الجهات المعنية جميع الشركات المصدّرة ضرورة مراجعة نظم الجودة لديها، والالتزام الكامل بمعايير ومتطلبات الاتحاد الأوروبي، تفاديًا لاحتمالات رفض أو تعطيل الشحنات عند الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

