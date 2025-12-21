جدول مشاركات المصريين في البطولة العربية لرفع الأثقال

18 حجم الخط

رفع الأثقال، يستعد المنتخب الوطني لرفع الأثقال للمشاركة في منافسات البطولة العربية، المقرر إقامتها في قطر بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العربية.

ويشارك المنتخب في البطولة العربية بقائمة تضم كلا من:

اللاعبين

صادق محمود (65 كجم) - اياد محمد (71 كجم) - محمود متولي (71 كجم) - علي عبد الراضي (79 كجم) - مصطفى محمود (88 كجم) - محمد إيهاب (94 كجم) - مصطفى محمود (94 كجم) - عمر محمود (+110 كجم).

اللاعبات

حبيبة أيمن (53 كجم) - ميرنا محمد (53 كجم) - ندى عبد اللطيف (58 كجم) - هاجر رشدي (63 كجم) - عبير محمد (69 كجم) - حنين السيد (77 كجم) - جنى عبد الفتاح (86 كجم) - شمس محمد (+86 كجم).

مواعيد مشاركات المصريين في البطولة العربية

ويأتي جدول ومواعيد مشاركات اللاعبين المصريين في البطولة العربية كالتالي:

محمد عبد المقصود نائبا لرئيس الاتحاد العربي

وفاز محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي، في الانتخابات التي أقيمت صباح اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وفاز القطري محمد المانع بمنصب رئيس الاتحاد العربي بالتزكية.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد العربي لرفع الأثقال اجتماها هاما بعد قليل بتشكيله الجديد.

