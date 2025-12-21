السيسي يجتمع مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية

18 حجم الخط

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مسرور بارزاني رئيس حكومة كردستان - العراق، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، رايبوار أحمد، وزير داخلية إقليم كردستان العراق، ومحسن كمال، رئيس جهاز مخابرات إقليم كردستان العراق.

