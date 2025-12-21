الأحد 21 ديسمبر 2025
أخبار مصر

السيسي يجتمع مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مسرور بارزاني رئيس حكومة كردستان - العراق، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، رايبوار أحمد، وزير داخلية إقليم كردستان العراق، ومحسن كمال، رئيس جهاز مخابرات إقليم كردستان العراق.

الجريدة الرسمية
