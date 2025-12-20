السبت 20 ديسمبر 2025
العدد (693) من «فيتو» وأبرز عناوينه: التحرش من الإنترناشيونال إلى الميرى.. أطفالنا فى خطر!

التحرش من الإنترناشيونال إلى الميرى.. 

أطفالنا فى خطر!

طوارئ فى «التعليم» وقرارات عاجلة.. خبراء تربويون ونفسيون يطالبون برقابة صارمة وتعديل لائحة الانضباط وتدريس الثقافة الجنسية وحملات توعية موسعة فى جميع وسائل الإعلام

إجرام بالقانون٣

إيصالات الأمانة المزورة طريق الأبرياء للسجن..ومحامون يطرحون الحلول

خرائط الدم بالشرق الأوسط فى العام الجديد

حلمي طولان فى أول حوار بعد أزمة «كأس العرب»:

أطالب الرئيس بتطهير الساحة الرياضية من الفساد والمفسدين

تعرضنا لظلم شديد قبل البطولة..و«حق الجماهير على راسى»

تراخيص العيادات تجبر الأطباء على الهجرة..والنقابة: المريض يدفع الثمن

ما يطلبه المصريون من حكومة مدبولى 2026

خفض الدين تراجع التضخم  السيطرة على الغلاء ورقابة الأسواق  الاهتمام بالقطاع الخاص

الأسئلة الممنوعة حول الاستثمارات الخليجية فى مصر

أحزاب الصفر!

قيادات حزبية تتحدث عن السقوط الكبير فى الانتخابات البرلمانية: إفساد للحياة السياسية وتغييب للمعارضة!

حسام حسن يحلم بسيناريو بوركينا فاسو فى مونديال المغرب

«الإيجار القديم» يعود إلى الواجهة

الطعون بعدم الدستورية..حقيقة قانونية أم تلاعب بالمستأجرين؟

خريطة أفلام وحفلات رأس السنة

اجتماع برلين يكشف تصاعد الغضب الغربى على جماعة الإخوان: «لا نريدكم بيننا»

حرب الفراولة

سياسات احتكارية تهدد الذهب الأحمر..مزارعون: ارتفاع سعر الشتلات 1000 %..وتجار: «بيتنا اتخرب».. و«الزراعة» آخر من يعلم!!

