طرح البوسترات الفردية للدراما الكورية “The Judge Returns”

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الكوري المرتقب “The Judge Returns” البوسترات التشويقة، كما كشف أبطال العمل خلال المؤتمر الصحفي للدراما عن أبرز الملامح والنقاط الجوهرية التي تميز هذا العمل الدرامي المرتقب، والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والفانتازيا.

The Judge Returns

وتدور أحداث المسلسل، المقتبس عن رواية ويب شهيرة، حول القاضي الفاسد "لي هان يونج" الذي يجسد دوره النجم جي سونج، والذي عاش حياته خادمًا لمصالح شركة محاماة ضخمة، قبل أن يعود به الزمن 10 سنوات إلى الوراء.

ومع حصوله على فرصة ثانية للحياة، يسعى "لي" لتحقيق العدالة من خلال مطاردة ومعاقبة قوى الشر الكبرى.

أبطال The Judge Returns يكشفون تفاصيل العمل

واستشهد جي سونج، خلال المؤتمر الصحفي للدراما، بـ "الشجاعة والاختيار" كنقاط اهتمام رئيسية، مؤكدًا: "الرسالة الجوهرية لهذه الدراما تكمن في أن العدالة الحقيقية لا يمكن إرساؤها إلا عبر تحطيم ظلام ماضي المرء أولا".

وتابع جي سونج موضحًا طبيعة شخصيته: "يتحدى لي هان يونج النظام القائم من خلال أفعال وخيارات جريئة، ممارسًا العدالة أثناء تلك العملية. إن المشاهد التي يتصدى فيها للشر بطرق غير متوقعة تبدو مذهلة ومثيرة، لكنها في الوقت ذاته تعكس التزامه الصادق والحقيقي بتحقيق العدالة".

من جانبه، أشار بارك هي سون، الذي يلعب دور "كانج شين جين" -وهو رئيس القضاة الجنائيين في محكمة سيول المركزية وشخصية تستخدم السلطة لتطبيق مفهومها الخاص للعدالة- إلى "التحولات في مسار الأحداث" بصفتها نقطة جذب محورية أخرى في العمل.

وعلق بارك هي سون قائلًا: "سيكون من الممتع للمشاهدين رؤية كيف تتغير أحداث الماضي بعد العودة بالزمن، وما هي النتائج المترتبة على ذلك"، موضحًا: "إن الانتباه والتركيز على كيفية تكشف القصة وتطورها سيجعل تجربة المشاهدة أكثر جاذبية وتشويقًا".

بينما تلعب وون جين آه دور "كيم جين آه"، وهي مدعية عامة في مكتب الادعاء العام بوسط سيول، تشكل شراكة مع لي هان يونج، الذي جمعها به ماضي مضطرب وشائك. وقد سلطت وون جين آه الضوء على جرأة الطرح في المسلسل، واصفة إياه بأنه "قصة انتقام مثيرة".

وعلقت وون جين آه قائلة: "بدل من طرح تساؤلات مثل: هل يمكن أن يحدث هذا حقًا؟ أو هل هذا مسموح به؟ آمل أن يستمتع المشاهدون بمشاعر الرضا والانتصار، والضحك، والمرح". وأضافت مختتمة حديثها: "أعتقد أن الطريقة التي يتصرف بها لي هان يونج داخل قاعة المحكمة ستمنح العديد من المشاهدين شعور مفاده: كم سيكون الأمر مرضي لو حدث هذا بالفعل في الحياة الواقعية".

موعد عرض دراما The Judge Returns

يذكر أن مسلسل "The Judge Returns" من المقرر أن يبدأ عرضه الأول في 2 يناير 2026، في تمام الساعة 9:40 مساءً بتوقيت كوريا.

