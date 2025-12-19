الموسم الثالث لمسلسل House Of The Dragon يدخل مرحلة ما بعد الإنتاج

18 حجم الخط

كشفت شبكة قنوات HBO، أن الموسم الثالث من مسلسل House of the Dragon ، دخل رسميا مرحلة أعمال ما بعد الإنتاج، والتي تتضمن تحرير الفيديو، والمونتاج، وتصميم وتنسيق الصوت، وإضافة المؤثرات البصرية، وتصحيح الألوان، وغيرها من الأعمال التي تجعل المسلسل متكامل وجاهز للعرض على الشاشة.

معركة حلقوم تبدأ حلقات الموسم الثالث

فيما كشفت شبكة HBO، أن الموسم الثالث من مسلسل House Of The Dragon، سيبدأ بحلقة معركة الحلقوم، والتي تعد واحدة من أكثر المعارك البحرية الدموية في تاريخ ويستروس.

وذكرت شبكة HBO، أن معركة الحلقوم، شارك فيها ستة تنانين، بجانب الأساطيل الحرب البحرية.

فيما أوضحت شبكة HBO، أنه من المقرر أن يُعرض الموسم الثالث، من مسلسل خلال عام 2026.

المنتجة سارة هيس تلقي مسئولية فشل الموسم الثاني لـ House of the Dragon على HBO

في سياق متصل، برأت الكاتبة والمنتجة سارة هيس نفسها، من فشل الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon.

وألقت سارة هيس، في تصريحات صحفية، المسئولية الكاملة لفشل الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon.، علي شبكة قنوات HBO، موضحة أنها فوجئت مثل الجميع بقرار تقليص عدد حلقات الموسم الثاني من ١٠ حلقات إلى ٨ فقط، مشددة على أن القرار تم اتخاذه دون الرجوع إليها، أو مشاوراتها.

أسباب فشل الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon

وكشفت تقارير صحفية، عن أسباب فشل الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon.

وأوضحت التقارير، أن الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon، تمت كتابته ليتكون من 10 حلقات وليس 8 حلقات فقط، ولكن فريق عمل المسلسل والكتاب تحديدا فوجئوا بقرار شبكة قنوات HBO، بتقليص حلقات المسلسل لـ ٨ فقط، وذلك قبل شهر فقط من بداية تصوير الموسم الثاني، ليخرج السيناريو في النهاية، بهذا الشكل المتواضع، الذي لم يرق لقوة الموسم الأول.

كما أن إضراب الكتاب في هوليوود، لمدة ٣ أشهر، كان له تأثيره على المدة التي تم فيها كتابة حلقات الموسم الثاني.

