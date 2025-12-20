خطوات الاشتراك في صناديق الاستثمار ببنك CIB

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن خطوات الاشتراك في صناديق الاستثمار.

وكشف مسؤولو البنك التجاري الدولي CIB أنه يمكن الاشتراك في صناديق استثمار البنك التجاري الدولي من خلال خدمة الإنترنت البنكية أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.

وأعلن مسئولو البنك التجاري الدولي عن الخطوات كالتالي:

سجّل الدخول على حسابك الخاص بخدمة الإنترنت البنكية أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.

اضغط على علامة (+) "إضافة " أسفل قسم "الودائع" أو في قسم "صناديق الاستثمار" في حال وجود صناديق قائمة، أو من خلال مركز الطلبات.

اضغط على "شراء صناديق الاستثمار".

عند اختيار صندوق الاستثمار، سيتم توجيهك إلى نموذج تصنيف المخاطر

اضغط على "التالي" لبدء الإجابة على نموذج تصنيف المخاطر.

عند إكمال نموذج تصنيف المخاطر، ستحصل على تصنيف مخاطر الاستثمار الخاص بك والصناديق الموصى بها بناء على إجاباتك.

إذا كنت ترغب في اختيار صناديق أخرى غير الصناديق الموصي بها، يرجى زيارة أقرب فرع.

اختر أحد الصناديق الموصي بها للاشتراك، بمجرد تحديد الصندوق المطلوب، ستجد مميزات الصندوق و"تعرف على المزيد"، عند الضغط على "تعرف على المزيد"، ستجد نشرة الصندوق، وبيان أداء صندوق الاستثمار المحدث والشروط والأحكام.

