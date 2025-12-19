هل تقدم محفظة بنك مصر خدمة شحن عداد الكهرباء؟

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن طريقة استخدام خدمات محفظة البنك في شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية NFC.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن خدمات المحفظة تشمل أيضًا خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الـ NFC.

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر محفظة بنك مصر الكثير من العمليات المصرفية.

ولعل أبرز تلك الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء ما يلي:

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف آلي في مصر.

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر.

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة.

4- أسهل طريقة تدفع بها.

5- شحن رصيد الموبايل للعميل والغير.

6- فواتير الموبايل للعميل والغير.

7- فواتير الخط الأرضي للعميل والغير.

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز).

9-اشتراكات النقابات والأندية.

10- تذاكر الطيران.

11- فوري باي والشراء من خلال الـ QR Code.

ومن جانب آخر يبحث الكثيرون عن كيفية الانضمام إلى خدمة كبار العملاء بنك مصر BMVIP Plus.

وأوضح مسئولو البنك أنه يمكن للعملاء اكتساب الانضمام لفئة العملاء BMVIP Plus وذلك من خلال الحفاظ على رصيد أدناه 5,000,000 جنيه مصري (أو ما يعادلها في العملات الأجنبية) عبر جميع حساباتهم في بنك مصر

إلى جانب الحفاظ على أدنى دخل صافي قدره 80,000 جنيه مصري أو أكثر، أو ما يعادلها في العملات الأجنبية.

