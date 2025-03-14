هل يقدم الإنترنت البنكي كشوف الحسابات بالعملات المختلفة في بنك مصر؟

يبحث عملاء بنك مصر عن إمكانية عرض كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات وأسعار الصرف في الإنترنت البنكي.

وأوضح مسئولون بنك مصر أن خدمة عرض كشوف الحسابات متاحة بالفعل عبر تطبيق الإنترنت البنكي.

ويقدم بنك مصر لعملائه خدمة الإنترنت البنكي والتي توفر الكثير من الوقت على هؤلاء العملاء.

خدمة الإنترنت البنكي من بنك مصر

وتتنوع خدمات بنك مصر عبر الإنترنت البنكي للأفراد وهي كالتالي:

١_فتح حساب إضافي.

٢_ربط ودائع.

٣_ شراء شهادات ادخار.

.٤_ طلب إصدار بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية.

٥_ طلب إيقاف بطاقة مؤقت.

٦_خدمة تفعيل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية.

ويقدم بنك مصر خدمة المحافظ الإلكترونية مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، ويتم فتحها عبر الهاتف المحمول.

وأطلق بنك مصر خدمة المحافظ الإلكترونية BM Wallet لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

مزايا وخصائص المحافظ الإلكترونية

وتشمل المزايا والخصائص في المحافظ الإلكترونية في بنك مصر مايلي:

• يمكن فتحها للعملاء وغير العملاء بالبنك.

• المحفظة فيها خدمة فوري لدفع كافة أنواع الفواتير.

• إمكانية السحب والإيداع من ال ATM.

• يشترط لاستخراج المحفظة أن لا يقل السن عن 21 سنة.

• غير متوفر بها بطاقة افتراضية.

• متوفر بها استقبال حوالات.

• يمكن ربطها ببطاقات ( Debit ) بطاقة الخصم المباشر،( Credit ) بطاقة الائتمان،( Prepaid ) بطاقة مدفوعة مقدمًا.

رقم الحساب الدولي IBAN هو وسيلة تحويل للاموال بين العملاء تضمن إتمام التحويل بسهوله وسرعه دون أخطاء ويساعد على تجنب الاخطاء التي تتسبب في تأخير وصول التحويلات البنكية.

ويمكن الوصول الي رقم الحساب الدولي IBAN في بنك مصر والاطلاع عليه من خلال خدمه الانترنت البنكى او موقع البنك او التواصل هاتفيا عبر 19888.

الإنترنت البنكي من بنك مصر

ولمواكبة التطور التكنولوجي، قام بنك مصر بتطوير منظومة خدمات الإنترنت البنكي للشركات والمؤسسات BM Online Business والتي يمكن من خلالها متابعة الحسابات وإجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان.

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