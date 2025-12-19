أسهل طريقة لعمل سمك السلمون في المنزل

18 حجم الخط

طريقة عمل سمك السلمون، سمك السلمون من أشهر وأفضل أنواع الأسماك حول العالم، لما يتمتع به من مذاق شهي وقيمة غذائية عالية.

حيث يحتوي على نسبة مرتفعة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والبروتين عالي الجودة، والفيتامينات المهمة لصحة القلب والدماغ والبشرة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن أفضل طريقة لتحضير السلمون في المنزل دون أن يجف أو يفقد نكهته المميزة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، أفضل طريقة لعمل سمك السلمون في الفرن.

مكونات عمل سمك السلمون:

شرائح سمك سلمون طازجة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

عصير ليمونة

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة بابريكا

رشة زعتر أو روزماري

شرائح ليمون للتقديم

سمك السلمون فيى الفرن

طريقة عمل سمك السلمون في الفرن:

تغسل شرائح السلمون جيدا وتجفف باستخدام مناديل المطبخ.

في وعاء صغير، يخلط زيت الزيتون مع عصير الليمون والثوم والملح والفلفل والبابريكا والزعتر.

تدهن شرائح السلمون جيدا بالخليط من الجهتين وتترك لمدة 15–30 دقيقة لامتصاص النكهة.

ترص شرائح السلمون في صينية مبطنة بورق الزبدة، وتضاف شرائح الليمون فوقها.

يدخل السلمون فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة، حسب سُمك الشرائح.

يقدم السلمون ساخن مع الخضار المشوية أو الأرز الأبيض أو السلطة الخضراء.

لنجاح سمك السلمون في المنزل، لا تفرطي في طهي السلمون حتى لا يجف.

اختاري شرائح سلمون طازجة ذات لون وردي زاهي.

زيت الزيتون يحافظ على طراوة السمك ويمنحه نكهة رائعة.

يمكن إضافة العسل أو الخردل للتتبيلة لمذاق مختلف.

يفضل عدم تقليب السلمون كثيرا أثناء الطهي.

