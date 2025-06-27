السلمون كنز غذائي لقلب وعقل سليم وعضلات قوية

يُعد سمك السلمون، بلونه الوردي المميز ونكهته الغنية بالزبدة، من الأطباق البحرية الفاخرة التي لا تقتصر مزاياها على المذاق الشهي فحسب، بل تمتد لتشمل فوائد صحية جمة.

وأكدت جوليا زومبانو، أخصائية التغذية المعتمدة لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، على هذه الفوائد قائلةً: "السلمون مفيد للقلب والصحة العقلية وكتلة العضلات. تناوله مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا يساعد على اتباع نمط حياة نشط والحفاظ على وزن صحي".

القيمة الغذائية للسلمون

على الرغم من تزايد شعبيته وتناقص كمياته في المصادر الطبيعية، فإن حوالي 70% من السلمون المتوفر عالميًا يتم إنتاجه عبر الاستزراع. تتساءل الكثير من الناس حول القيمة الغذائية للسلمون، سواء كان بريًا أو مستزرعًا.

تقدم حصة من سمك السلمون المطبوخ حوالي:

175 سعرة حرارية

11 غرامًا من الدهون

19 غرامًا من البروتين

52 مليغرامًا من الصوديوم

بالإضافة إلى ذلك، توفر نفس الحصة مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية الهامة، منها:

1.2 جرام من أحماض أوميغا 3 الدهنية

2 ميكروجرام من فيتامين ب12

35 ميكروغرامًا من السيلينيوم

11 ميكروجرامًا من فيتامين د

7 مليجرامات من النياسين

1 مليجرام من فيتامين ب5

214 مليجرامًا من الفوسفور

تجدر الإشارة إلى أن الكمية ذاتها من سمك السلمون البري المطبوخ تحتوي عادةً على سعرات حرارية أقل ودهون مشبعة أقل، بينما توفر كمية أعلى قليلًا من البروتين وأوميغا 3.

فوائد السلمون الصحية

بشكل عام، تُعد الأسماك مصدرًا غنيًا بالبروتين والفيتامينات والمعادن، والسلمون ليس استثناءً. ولكنه يتميز بفوائد محددة تجعله يتفوق على أنواع أخرى من الأسماك. واضحت زومبانو: "سمك السلمون مفيد بشكل خاص لأنه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية ومنخفض الزئبق"، مشيرة إلى أن الزئبق قد يكون ضارًا للإنسان بكميات كبيرة.

أبرز الفوائد الصحية التي يقدمها السلمون:

1. يعزز صحة القلب

تُعرف أحماض أوميغا 3 الدهنية بفوائدها الكبيرة للقلب، حيث تساهم في خفض ضغط الدم، وتقليل الدهون الثلاثية، وخفض مستويات الكوليسترول "الضار". وأكدت زومبانو: "أحماض أوميغا 3 الموجودة في سمك السلمون تحمي قلبك، خاصةً عند تناولها كجزء من نظام غذائي متوسطي أو نباتي".

2. يدعم وظائف الدماغ

قد يساعد إدراج السلمون بانتظام في نظامك الغذائي على تحسين القدرات المعرفية مثل التفكير والذاكرة، فالأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية لها تأثيرات مضادة للالتهابات، وقد تساعد في إبطاء الشيخوخة الإدراكية. وتشير الأبحاث إلى أن زيادة تناول أحماض أوميغا 3 قد يقوي منطقة الحصين في الدماغ، المسؤولة عن الذاكرة والتعلم، بينما تستمر الأبحاث في دراسة تأثير استهلاك الأسماك على تطور الخرف ومرض الزهايمر.

3. يُحسّن الصحة النفسية

بينما توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بتناول حصتين من السمك أسبوعيًا، تشير الدراسات إلى أن تناول حصة واحدة من السلمون أسبوعيًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، خاصةً لدى النساء، فسمك السلمون غني بفيتامين د، الذي أثبتت الأبحاث أهميته للصحة النفسية. يمكن لفيتامين د أن يُساعد في تحسين مزاجك العام وتنظيم النوم.

4. يزيد من كتلة العضلات

يحتوي السلمون على البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وكلاهما ضروري لنمو العضلات. وتُظهر الأبحاث أن تناول حصتين من السلمون أسبوعيًا يمكن أن يزيد بشكل ملحوظ من كتلة العضلات الكلية، ويعد سمك السلمون مصدر غني بالعناصر الغذائية للبروتين، وهو خيار رائع للمساعدة في بناء العضلات.

5. يُقلل من خطر الإصابة بالسرطان

لا يوجد غذاء واحد يقي من السرطان تمامًا، لكن الدراسات تُشير إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من السلمون يتمتعون بحماية أكبر ضد سرطان القولون والمستقيم. وعلى الرغم من الحاجة لمزيد من البحث، ترى زومبانو أن هناك دلائل قوية على الخصائص الوقائية للسلمون ضد السرطان، وذلك لغناه بمضادات الأكسدة التي تساهم في منع تلف الخلايا، وتقليل الالتهابات، وخفض خطر الإصابة بالسرطان.

6. يدعم قوة العظام

توفر حصة واحدة من السلمون أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين د، وهو فيتامين أساسي لامتصاص الكالسيوم. وأضحت زومبانو: "فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم، وصحة العظام، والوقاية من هشاشة العظام. سمك السلمون وسيلة طبيعية لضمان الحصول على ما يكفي من فيتامين د".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.