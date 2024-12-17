فوائد السلمون.. يخفض من ضغط الدم ويقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

يعتبر سمك السلمون من أكثر الأطعمة المغذية، حيث لا يحتوي هذا السمك الدهني الشهير على العناصر الغذائية فحسب، بل قد يقلل أيضًا من بعض عوامل الخطر للعديد من الأمراض.

ويتمتع سمك السلمون بالعديد من الفوائد الصحية، كما يمكن أن يساعد تناول حصتين على الأقل في الأسبوع على تلبية احتياجات الشخص الغذائية وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

حقائق غذائية عن سمك السلمون

يمكن أن تختلف القيمة الغذائية لسمك السلمون قليلًا بين الأنواع، على سبيل المثال، يحتوي سمك السلمون المستزرع على دهون وسعرات حرارية صحية أكثر قليلًا، في حين أن سمك السلمون البري يحتوي على نسبة أعلى قليلًا من البروتين.

ومع ذلك، فإن كلا النوعين من المصادر الرائعة للعديد من العناصر الغذائية الرئيسية، بما في ذلك السيلينيوم والفوسفور وفيتامينات ب.

ويحتوي سمك السلمون بشكل خاص على نسبة عالية من السيلينيوم، وهو عنصر غذائي مهم يشارك في تخليق الحمض النووي، واستقلاب هرمون الغدة الدرقية، والصحة الإنجابية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

كما أنه مصدر رائع لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهو نوع من الدهون الصحية للقلب والتي يمكن أن تقلل الالتهاب وتدعم صحة الدماغ.

وعلاوة على ذلك، فإن سمك السلمون غني بفيتامين ب 12، وهو ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء وتنظيم صحة الجهاز العصبي المركزي

فوائد سمك السلمون الصحية

1. غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية

يعد سمك السلمون أحد أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA).

حيث تحتوي حصة 3.5 أونصة (100 جرام) من سمك السلمون المستزرع على 2.3 جرام من أحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة، بينما تحتوي نفس الحصة من سمك السلمون البري على 2.2 جرام.

وعلى عكس معظم الدهون الأخرى، تعتبر دهون أوميجا 3 "أساسية"، مما يعني أنه يجب علي الشخص اضافته في نظامهم الغذائي لأن الجسم لا يستطيع تكوينها.

بشكل عام، توصي معظم المنظمات الصحية بأن يحصل البالغون الأصحاء على ما لا يقل عن 250 - 1000 مجم من حمض إيكوسابنتينويك وحمض دوكوساهيكسانويك مجتمعين يوميًا.

وقد تم نسب العديد من الفوائد الصحية المذهلة إلى حمض إيكوسابنتينويك وحمض دوكوساهيكسانويك، مثل تقليل الالتهابات، وخفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وتحسين وظيفة الخلايا التي تبطن الشرايين.

وجدت أحد المراجعات البحثية لـ 22 دراسة أن استخدام مكملات حمض إيكوسابنتينويك وحمض دوكوساهيكسانويك باستمرار يمكن أن يحسن بشكل كبير وظيفة الشرايين، وخاصة لدى الأشخاص الذين يدخنون، أو يعانون من زيادة الوزن، أو لديهم مستويات عالية من الكوليسترول أو متلازمة التمثيل الغذائي.

وعلاوة على ذلك، أظهرت الدراسات أن الحصول على دهون أوميجا 3 من الأسماك يزيد مستوياتها في الجسم بشكل أكثر فعالية من تناول كبسولات زيت السمك.

2. مصدر رائع للبروتين

سمك السلمون غني بالبروتين عالي الجودة.

مثل دهون أوميجا 3، يعد البروتين عنصرًا غذائيًا أساسيًا يجب أن يحصل عليه الشخص من نظامه الغذائي.

يلعب البروتين عددًا من الأدوار المهمة في الجسم، بما في ذلك المساعدة على التعافي بعد الإصابة، وحماية صحة العظام، والحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن ومع تقدمك في السن.

وجدت الأبحاث الحديثة أنه من أجل الصحة المثلى، يجب أن توفر كل وجبة ما لا يقل عن 20 - 30 جرامًا من البروتين عالي الجودة.

للإشارة، تحتوي حصة 3.5 أونصة (100 جرام) من سمك السلمون على 22-25 جرامًا من البروتين

3. غني بفيتامينات ب

يعد سمك السلمون مصدرًا ممتازًا لفيتامينات ب.

وفيما يلي محتوى فيتامين ب في 3.5 أونصة (100 جرام) من سمك السلمون البري:

فيتامين ب12: أكثر من 100% من القيمة اليومية

النياسين: 63% من القيمة اليومية

فيتامين ب6: 56% من القيمة اليومية

الريبوفلافين: 38% من القيمة اليومية

حمض البانتوثنيك: 38% من القيمة اليومية

الثيامين: 23% من القيمة اليومية

حمض الفوليك: 7% من القيمة اليومية

تشارك هذه الفيتامينات في العديد من العمليات المهمة في الجسم، بما في ذلك تحويل الطعام الذي تتناوله إلى طاقة، وإنشاء وإصلاح الحمض النووي، والحد من الالتهابات المزمنة، والتي يمكن أن تؤدي إلى المرض.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسات أن جميع فيتامينات ب تعمل معًا للحفاظ على الأداء الأمثل للدماغ والجهاز العصبي

4. مصدر جيد للبوتاسيوم

يحتوي سمك السلمون على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم.

ينطبق هذا بشكل خاص على سمك السلمون البري، الذي يوفر 13% من القيمة اليومية لكل 3.5 أونصة (100 جرام)، مقابل 8% لسمك السلمون المستزرع.

في الواقع، يحتوي سمك السلمون البري على كمية من البوتاسيوم أكبر من الكمية المكافئة من الموز، والتي توفر 9% فقط من القيمة اليومية.

ويساعد البوتاسيوم في التحكم في ضغط الدم وقد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وجدت إحدى المراجعات أن تناول مكملات البوتاسيوم يقلل بشكل كبير من مستويات ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يستهلكون كميات كبيرة من الصوديوم.

يعمل البوتاسيوم أيضًا مع الصوديوم للمساعدة في تنظيم توازن السوائل وخفض ضغط الدم عن طريق منع احتباس الماء الزائد.

المخاطر الصحية المحتملة لتناول سمك السلمون

على الرغم من أن سمك السلمون غذاء غني بالعناصر الغذائية ويمكن أن يكون إضافة رائعة لنظام غذائي متوازن، إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية والمخاطر التي يجب مراعاتها.

بالنسبة للمبتدئين، غالبًا ما تحتوي كل من الأنواع البرية والمزروعة من سمك السلمون على ملوثات مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور والديوكسين، والتي يمكن أن تغير مستويات الهرمونات وتؤثر سلبًا على جوانب أخرى من الصحة إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة.

وغالبًا ما يتم إضافة المضادات الحيوية أيضًا إلى الأعلاف للأسماك التي يتم تربيتها في المزارع، ويرتبط استخدام المضادات الحيوية بالمخاوف البيئية ويمكن أن يزيد من خطر مقاومة المضادات الحيوية وغيرها من الآثار الصحية طويلة الأمد.

قد يكون تجنب الأسماك من المناطق التي بها قوانين أقل صرامة بشأن استخدام المضادات الحيوية مفيدًا إذا كان الشخص قلقًا بشأن مقاومة المضادات الحيوية.

بالإضافة إلى ذلك، أن سمك السلمون يحتوي على بعض الزئبق، على الرغم من أنه أقل بكثير في الزئبق من بعض الأسماك الأخرى، مثل سمك أبو سيف وسمك القرش.

إذا كانت السيدة حاملًا، فمن المستحسن عمومًا أن تستهلكي 2-3 حصص من الأسماك الدهنية، بما في ذلك سمك السلمون، أسبوعيًا وتجنب المأكولات البحرية غير المطبوخة أو النيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.