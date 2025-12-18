انتخابات النواب 2025، كيف قرأ حزب العدل مجريات اليوم الثاني من التصويت في جولة الإعادة؟

18 حجم الخط

في اليوم الثاني من التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت غرفة العمليات المركزية لحزب العدل رصد عدد من المخالفات خلال الفترة الأولى من التصويت، في عدد من الدوائر التي يخوض فيها الحزب المنافسة بثلاثة مرشحين على المقاعد الفردية.

ويأتي بيان الحزب في وقت تؤكد فيه الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر قراراتها وتعليماتها المنظمة للعملية الانتخابية، على حظر توجيه الناخبين أو التأثير على اختياراتهم بأي صورة، مع إلزام القائمين على اللجان بالحفاظ على النظام وضمان نزاهة الإجراءات داخل محيط اللجان وخارجها.

مخالفات رصدتها غرفة عمليات العدل

رصد «العدل» حسب بيان رسمي للحزب توجيها مباشرا وممنهجا للناخبين للتصويت لصالح أشخاص وأحزاب بعينها، سواء داخل محيط بعض اللجان الانتخابية أو خارجها، مع غياب تدخل حاسم من بعض القائمين على إدارة اللجان محل الشكاوى، واستمرار هذه الممارسات بصورة علنية.

وأشار العدل إلى أنه تقدم بشكوى عاجلة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، تضمنت طعنًا صريحًا ومعلنًا على عدد من الصناديق الانتخابية بدائرتي زفتى والسنطة بمحافظة الغربية، بعد رصد وقائع تتعلق بالتأثير على إرادة الناخبين والإخلال بمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص، إلى جانب السماح بوجود عناصر تقوم بالحشد والتوجيه داخل نطاق اللجان.

بلاغات ومحاضر رسمية ضد انتهاكات الانتخابات

وفي دائرة بندر المحلة الكبرى، أعلن حزب العدل تقدمه بشكوى رسمية أخرى بشأن استخدام عدة مواقع وأراض كأماكن للحشد والتوجيه ودفع رشاوى انتخابية، في نطاق عدد من اللجان التعليمية، مع تحرير محضر رسمي لإثبات الوقائع حمل رقم 8362 لسنة 2025 إداري أول المحلة.

وأكد الحزب أن الوقائع التي جرى رصدها تمثل، بحسب البيان، مخالفة لأحكام الدستور والقانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فضلًا عن قرارات وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات التي تحظر توجيه الناخب أو التأثير على اختياره، وتُلزم القائمين على اللجان بالحفاظ على النظام ومنع أي دعاية انتخابية.

كما أعلن العدل تحفظه الكامل على سلامة ونزاهة الصناديق التي شهدت هذه المخالفات، مع احتفاظه بحقه القانوني في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة، مطالبًا بالتحقيق العاجل في الوقائع واتخاذ إجراءات فورية لوقف المخالفات.

ولفت إلى أن الإبلاغ عن هذه الوقائع يقابله، في بعض الحالات، تضييق متزايد على مرشحي الحزب ومندوبيه داخل بعض اللجان، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية وإصدار بيانات متتالية لرصد تطورات التصويت أولًا بأول.

