الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لضيق الوقت، أسرة الفنانة نيفين مندور تغير مكان الجنازة

جنازة الفنانة نيفين
جنازة الفنانة نيفين مندور
18 حجم الخط

أعلنت أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور عن تغيير مكان تشييع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة إلي تأدية صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة والدفن بمقابر العائلة بالبساتين، وذلك نظرا لضيق الوقت.

وكان جثمان الفنانة نيفين مندور قد خرج من  مشرحة كوم الدكة بمنطقة محطة مصر بالاسكندرية، عقب الانتهاء من إنهاء كافة  إلاجراءات اللأزمة. 

واستلمت أسرة الفنانة الجثمان عقب انتهاء من الإجراءات اللازمة، وسط حالة من الحزن سيطرت على الجميع.

 

وأعلن المهندس حسام مندور، ابن شقيق الفنانة الراحلة نيفين مندور، أن جثمان الفنانة سيخرج من مسجد عمرو بن العاص، ودفنها بمقابر العائلة بالبساتين بالقاهرة.

 

رحيل الفنانة نيفين مندور 

 

 

وكشف التقرير الطبي المبدئي لتصريح دفن الفنانة نيفين مندور، عن وفاتها بالاختناق ما بعد الحريق، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، أو أي آثار على جسدها.

وكانت جهات التحقيق صرحت بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور، حيث باشرت جهات التحقيق في نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، التحقيق فى وفاة الفنانة نيفين مندور، والتى لقيت مصرعها مصابة بالاختناق إثر حريق نشب بشقتها، بمنطقة العصافرة.

وكانت  نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، قررت نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة؛ لحين الانتهاء من التحقيقات فى حريق الشقة محل سكنها بمنطقة العصافرة وانتقل فريق من نيابة المنتزه ثان شرق الإسكندرية، لمحل واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نفين مندور بالقاهره مشرحة كوم الدكة

مواد متعلقة

طريقة عمل المكرونة بصوص البروكلي فى خطوات بسيطة

يعرض بالسينمات 7 يناير، طرح البوستر الرسمي لفيلم "كولونيا"

ماذا حدث بين الأهلي وسيراميكا قبل صدام الجمعة في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

حكم مباراة السعودية والإمارات يقرر استكمال الشوط الثاني في الثالثة والنصف

تشكيل الأردن المتوقع ضد المغرب في نهائي كأس العرب

تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب بسبب الأمطار (فيديو)

بالأسماء، نتيجة 30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

مصر تجدد دعمها الكامل لرؤية ترامب بتحقيق أمن واستقرار وسلام السودان

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية بالقليوبية

21 مليار جنيه خسائر، ضربة موجعة للبورصة في ختام تعاملات الأسبوع

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بمواجهة المشاكل والأزمات

ما معنى «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله»؟ (فيديو)

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads