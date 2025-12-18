ترامب يوقع موازنة الدفاع 2026، 400 مليون دولار لأوكرانيا وإلغاء «قانون قيصر»

18 حجم الخط

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم اليوم بتوقيع مشروع قانون موازنة الدفاع للسنة المالية 2026، والذي يتضمن تخصيص 400 مليون دولار لدعم أوكرانيا ضمن مبادرة المساعدة الأمنية (USAI).

ومن المقرر أن تُقام مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي عند الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي، على أن يشارك ترامب قبل وبعد التوقيع في فعاليات مغلقة بمناسبة عيد الميلاد، كما سينفذ ترامب أمرًا تنفيذيًا في الساعة 1:30 ظهرًا لم تُعلن تفاصيله بعد، ضمن حدث مغلق أيضًا.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر الأربعاء بأغلبية كبيرة مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2026، البالغة قيمته أكثر من 900 مليار دولار، ويتضمن القانون أيضًا تمويلًا مماثلًا لأوكرانيا لعام 2027، بالإضافة إلى مادة لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر".

ويأتي هذا في وقت تعتبر فيه روسيا شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تدخلًا مباشرًا للناتو في النزاع، محذرةً من أنها "لعب بالنار" ويعوق جهود التسوية السياسية.

