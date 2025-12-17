يسري نصر الله: فيلم عمارة يعقوبيان تكلفته 18 مليون جنيه (صور)

18 حجم الخط

قال المخرج يسري نصر الله إن فيلم باب الشمس بلغت تكلفة إنتاجه نحو 2.5 مليون دولار، مؤكدا أنه جرى التحضير له بشكل جيد، وتم تصويره في عدد كبير من اللوكيشنات المختلفة، إلى جانب بناء مدينة كاملة في الصحراء خصيصا من أجل التصوير.

وأوضح، أن هناك بعض المشاهد القليلة التي تم حذفها، إلا أن السيناريو كان مكتوبا بإحكام، معربا عن فخره الشديد بالفيلم، واصفا نفسه بانه من المدرسة القديمة في صناعة السينما.

وأضاف يسري نصر الله، خلال ندوته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أن هناك تجربة مؤثرة في حياته المهنية، قائلا: وقت تصوير فيلم المدينة لم يكن معنا أموال على الإطلاق، فاضطررنا للتصوير بكاميرا صغيرة في منطقة روض الفرج، وكان أول يوم تصوير مليئا بالاحترام للكاميرا رغم بساطتها.

واشار الى ان فيلم باب الشمس عرض في العام نفسه الذي قدم فيه فيلم عمارة يعقوبيان، والذي بلغت تكلفته نحو 18 مليون جنيه، وهو رقم كان يعد ضخما جدا في ذلك الوقت، ما يعكس الفارق الكبير في الميزانيات بين العملين رغم القيمة الفنية لكل منهما.

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

وكشف مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصيرعن ملامح مسابقته الرسمية في دورته السابعة، حيث تشهد الدورة مشاركة 54 فيلما قصيرا من مختلف دول العالم، تتنافس ضمن 6 مسابقات رسمية تهدف إلى دعم التنوع السينمائي واكتشاف المواهب العربية والدولية.

وتتنافس الأفلام المشاركة على 12 جائزة تحمل اسم «البرج الذهبي» و«البرج الفضي»، والتي يمنحها المهرجان عبر مسابقاته المختلفة.

وتتصدر مسابقة «الفيلم الدولي» قائمة المسابقات بمشاركة 13 فيلما، يتنافس صناعها على جائزتي البرج الذهبي لأفضل فيلم، والبرج الفضي للجنة التحكيم الخاصة، وتضم لجنة التحكيم المنتج والمخرج محمد حفظي، والمخرجة هالة خليل، والنجمة عائشة بن أحمد.

أما مسابقة «الفيلم العربي» فتشارك فيها 10 أفلام قصيرة من الوطن العربي، وتحكمها لجنة تضم النجمة بسمة، والمخرجة التونسية مريم فرجاني، والمنتج عاطف عبداللطيف.

وتركز الدورة السابعة بشكل خاص على السينما الوثائقية من خلال مسابقة «الفيلم التسجيلي»، التي تضم 10 أفلام قصيرة، وتشرف عليها لجنة تحكيم مكونة من المخرج محمد رشاد، والمخرجة ندى رياض، والمونتيرة هبة عثمان.

وتشهد مسابقة «الفيلم المصري» مشاركة 9 أفلام روائية قصيرة من إنتاج شباب السينما المصرية، وتضم لجنة تحكيمها السيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد مجدي، والفنانة أروى جودة.

كما يخصص المهرجان مسابقة «عزيزة أمير» لأفضل مخرجة، دعما لدور المرأة في صناعة السينما، بمشاركة 6 أفلام قصيرة، وتحكمها لجنة نسائية تضم الدكتورة غادة جبارة، وعزة كامل، وليالي بدر.

وتختتم المسابقات بمسابقة «محمد بيومي» لأفلام الشباب والطلبة، بمشاركة 6 أفلام قصيرة، تقوم بتقييمها لجنة مكونة من المخرج ياسر شفيعي، والمنتج الفني وليد النجار.

ويترأس المهرجان المخرج وحيد صبحي، بينما يتولى الفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي إدارة المهرجان، ويشغل الإعلامي تامر بجاتو منصب المدير التنفيذي، إلى جانب إشراف الناقد السينمائي أحمد المسيري على منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى.

