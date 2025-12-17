زراعة الشيوخ تكرم هيئة مكتبها بالفصل التشريعي الأول

18 حجم الخط

حرصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، على تكريم كل من المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، والمهندس محمد السباعى وكيل اللجنة في الفصل التشريعي الأول.

الفصل التشريعى الأول

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بهدف توجيه الشكر والتقدير لهيئة مكتب اللجنة وأعضائها بالفصل التشريعى الأول علي ما بذلوه من جهد كبير ودور وطنى علي مدار خمس سنوات، في بحث ودراسة كافة ملفات القطاع الزراعي والأمن الغذائي بالتنسيق والتعاون مع الحكومة، والخروج بتوصيات هامة من شأنها النهوض بذلك القطاع الإنتاجى الهام تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية في هذا المجال.

لجنة الزراعة والرى بالفصل التشريعي الثاني

ومن جانبه، أعرب المهندس عبد السلام الجبلي، عن امتنانه الشديد لذلك التكريم من لجنة الزراعة والرى بالفصل التشريعي الثاني برئاسة الدكتور محسن البطران، معلنا أنه سيظل خادما لوطنه في أى موقع أو مكان، دون التقيد بأي منصب، وذلك في إطار المسئولية الوطنية.

ووجه الشكر والتقدير لهيئة مكتب اللجنة، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق في مسئوليتهم الوطنية لاستكمال مسيرة النهوض بالقطاع الزراعى.

اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

وعقدت اليوم لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة محسن البطران، اجتماعا لمناقشة الرؤية الخاصة برفع قيمة الأراضي المؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية.

تحركات “فيتو” في ملف أزمة أراضي الأوقاف

يشار إلى أنه في استجابة سريعة لما طرحه رئيس تحرير "فيتو"، بشأن إعادة النظر في الزيادات الأخيرة على القيمة الإيجارية لأراضي وزارة الأوقاف، ومطالبته للوزير الدكتور أسامة الأزهري بإعادة النظر في الزيادات، تحرك مجلس الشيوخ لوقف إضافة أي أعباء جديدة على المزارعين.

مذكرة برلمانية لوزير الأوقاف بشأن أزمة القيمة الإيجارية للأراضي

وأعلن النائب علاء عبدالنبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن اللجنة أرسلت مذكرة رسمية إلى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بشأن الشكاوى المتكررة من صغار مستأجري أراضي الأوقاف بعد الإعلان عن زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للفدان.

