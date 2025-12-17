نتيجة مناظرة النيابة لجثة شخص سقط من أعلى عقار بمدينة نصر

18 حجم الخط

كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر لجثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الـ 11 في أحد العقارات بشارع أحمد الزمر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أنه توفي نتيجة إصابته بكسر بالرأس أحدث شرخا في الجمجمة ونزيفا داخليا وخارجيا فضلا عن كسور متفرقة لحقت به جراء شدة الارتطام بالارض.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أحد الأشخاص من عقار سكني بشارع أحمد الزمر بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين سقوط شخص من الطابق الـ 11 في العقار محل البلاغ، ما أسفر عن وفاته في الحال، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

دور الطب الشرعي في تعزيز الأمن وكشف الجرائم الجنائية

أولًا: حالات انتداب رجال التحقيق للأطباء الشرعيين

توقيع الكشف الطبي: يتولى الأطباء الشرعيون الكشف على المصابين في القضايا الجنائية، حيث يقومون بتوثيق وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها، بالإضافة إلى تحديد الأداة المستخدمة ومدى العاهة المستديمة الناتجة عنها.

تشريح الجثث: يتم تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وحالات الاشتباه في الوفاة، لتحديد سبب الوفاة وعلاقتها بالإصابات.

استخراج الجثث: تشمل مهام الأطباء استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها.

تقدير السن: يقوم الأطباء بتقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا معينة، خاصةً عندما يتعذر الحصول على شهادات ميلاد.

