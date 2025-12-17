أسلحة ودرع واقي داخل سيارة جندي سابق بالمارينز تكشف مخططا لتنفيذ هجوم بنيو أورليانز

18 حجم الخط

أحبطت السلطات الأمريكية مخططًا لتنفيذ هجوم في مدينة نيو أورليانز بعد توقيف جندي سابق في قوات مشاة البحرية الأمريكية ( المارينز ) أثناء توجهه إلى المدينة، وبحوزته أسلحة ودرع واق داخل سيارته، وفقًا لوثائق قضائية حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس".

جماعة متطرفة معادية للرأسمالية ومعادية للحكومة

ووُجهت إلى ميكاه جيمس ليجنون (28 عاما) تهمة توجيه تهديدات عبر الولايات المختلفة. وقالت السلطات الاتحادية إنها كانت تراقب ليجنون بسبب صلاته بجماعة متطرفة معادية للرأسمالية ومعادية للحكومة.

وأوضحت السلطات أن أربعة من أعضاء هذه الجماعة اعتقلوا يوم الجمعة في شرق لوس أنجلوس، أثناء تدريبهم على تنفيذ مخطط أُحبط لاحقًا لتفجير قنابل في جنوب كاليفورنيا ليلة رأس السنة.

التخطيط لهجوم في نيو أورليانز تصاعد

وقالت السلطات إن التخطيط لهجوم في نيو أورليانز تصاعد بعد نشر عدة مئات من عناصر الهجرة في جنوب شرق ولاية لويزيانا، وتحمل عملية إنفاذ القانون اسم "كاتاهولا كرانش"، وتهدف إلى تنفيذ 5 آلاف عملية توقيف.

وتعد هذه الحملة الأحدث ضمن سلسلة عمليات أمنية مماثلة نُفذت أيضا في لوس أنجلوس وشيكاغو وشارلوت بولاية نورث كارولاينا.

رسالة دردشة

وبحسب الوثائق القضائية، اعتقد ليجنون أن الوقت قد حان "لإعادة إنتاج واقعة واكو" من خلال هجوم في نيو أورليانز. واستشهدت السلطات برسالة دردشة كتبها ليجنون في 4 ديسمبر الجاري تحت الاسم المستعار "كاتيري ذا ويتش"، وذلك في اليوم التالي لوصول عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية إلى نيو أورليانز.

