دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

حلم إنجاب المولود الذكر والذرية الصالحة يراود الفتى والفتاة منذ الميلاد وحتى الوفاة، حيث يقول الله -سبحانه- واصفًا دعاء عباده بالذرية الصالحة: «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا» ويقول -تعالى- عن نعمة الأبناء: «المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَياةِ الدُّنيا وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيرٌ أَمَلً» لذا جمعنا لكم 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

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حكم الدعاء بالحمل والإنجاب

والبرغم أنه لم يرد دعاء مخصوص بالحمل والإنجاب، إلا أن الدعاء بهذا الأمر جائز حيث ينبغي للمؤمن أن يلح في الدعاء بطلب الله أن يمنحه الذرية الصالحة، ولا سيما في أوقات إجابة الدعاء وللمرء أن يفعل كل ما يستطيع من أجل أن يرزقه الله الذرية فقد كان هذا ولا يزال دأب الأنبياء والصالحين من عباد الله.

أدعية الحمل والإنجاب من القرآن الكريم

1- من دعاء المؤمنين: "رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (سورة الفرقان).

2- دعاء زكريا: “رب لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين”.

3- رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

4- دعاء سيدنا زكريا{وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ} [الأنبياء – 89].

5-دعاء سيدنا زكريا{وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا} [مريم – 5].

6- دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام" رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ"

25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

1ـ اللهم إني أسألك أن ترزقني ولدًا ذكرًا يحمل اسمي، ويُبقي ذكري محمودًا بين الناس.

2ـ اللهم ازرقني ولدًا واجعله تقيًا ليس في خَلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته خيرًا.

3ـ اللهم هب لي من لدنك ذكورًا ليكونوا لي عونًا على متاعب الحياة ومشاقّها.

4ـ اللهم اجعل ما في بطني ذكرًا، تام الخلقة، قوي البنية، وأتمم لي فرحتي بالنظر إليه في القريب العاجل.

5ـ رب اكتب لي مولودًا ذكرًا تُفرح به قلبي، وتقر به عيني، واجعله ربي صالحًا مُصلحًا، ومُعينًا لي على نوائب الدهر.

6ـ اللهم هب لي من لدنك وليًا، واجعله من الصالحين.

7ـ اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خَلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.

8 ـ يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح.

9ـ اللهم بشرني بالذرية الصالحة كما بشرت زكريا بيحيى يا من رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة.

10ـ يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئًا قال له كن فيكون ارزقني الذرية صالحة تقر بهما العيون اللهم آمين يا رب.

11 ـ اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب رب ارزقني الذرية الصالحة، رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

12ـ اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني وتعيني في ديني ودنياي من بنين وبنات.

13 ـ رب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل، اللهم فرحني بخبر حملي يا رب يا كريم يا رب عوضني.

25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

14- "يا ودود يا ودود يا ذي العرش المجيد، يا فعّالًا لما يريد، يا مبدئ يا مُعيد، أسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، واسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسالك برحمتك التي وسعت كلّ شيءٍ لا إله إلّا أنت أن تجعل ما في بطني ذكرًا صالحًا سليمًا".

﻿15- "اللهمَّ إنّي أسالك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دُعيت به أجبت وإذا سُئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرّجت أن ترزقني الذرية الصالحة".

﻿16- "اللهمَّ ازرقني ولدًا واجعله تقيًا ليس في خلقه زيادةً ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خيرٍ".

﻿17- "اللهمَّ يا رب العالمين، يا ربّ كلّ شيءٍ، يا خالق كلّ شيءٍ في الأرض والسماء وأنت بكلّ شيءٍ عليمٌ، أسألك بنور وجهك الكريم وعظيم سلطانك، أسألك بقدرتك وبحكمتك ومغفرتك ورحمتك أن تعطيني كلّ ما أريد وما أتمنى، اللهمَّ ارحمني بالقرآن، وهب لي من لدنك ذريةً طيبةً وولدًا صالحًا يُعين الناس على التقوى والإيمان والخير في حياته".

18- "اللهمَّ إنّي أرجوك أن تهب لي ولدًا صالحًا، وأسألك اللهمَّ أن تحفظه من كلّ سوءٍ ومكروهٍ، ولا تُفجعني فيه ولا تجعله ممّن يضلّون، اللهمَّ وفّقه في كلّ مراحل حياته، واحفظه واجعله بارًّا بي وبوالده وبجميع أهله يا رب العالمين".

﻿19- "اللهمَّ ارزقني الإنجاب بطفلٍ صحيحٍ، اللهمَّ استجب لي دعوتي بإنجاب طفلٍ فقد صبرت كثيرًا ووحدك مُجيب دعوتي فاستجبها لي يا رب".

﻿20- "أدعوك ربي أن تغفر لي وترحمني وترزقني الذرية الصالحة اللهمَّ يا ذا العرش العظيم يا قوّي يا رحمن يا رحيم يا قادر على كلّ شيءٍ أنت القادر وحدك".

﻿21- "يا مَن أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئًا قال له كن فيكون ارزقني بذريةٍ ‏صالحةٍ طيبةٍ تقرّ بها العيون، اللهمَّ صوِّره في أحسن صورةٍ ونجِّه من كلّ تشويهٍ ومرضٍ".

﻿22- "اللهمَّ إنّي أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحبّ إليك، الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرّجت أن ترزقني الذرية الصالحة".

23- "يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم أسألك بعزّك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا ‏ُيضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقني الولد الصالح".

﻿24- "اللهمَّ إنّي أسألك ألّا تحرمني من الذرية الصالحة".

﻿25- "اللهمَّ اكتب لي الخير حيث كان ثمّ رضّني به، اللهمَّ افتح لي أبواب رحمتك وعفوك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهمَّ إنّي أستودعك أُمنيتي ومستقبلي فأرني فيه ما يسرّني، يا رب إن أُمنيتي الوحيدة أن أحمل طفلًا احتضنه في صدري فحقّق لي ما أتمنى".