الخميس 18 سبتمبر 2025
بعد تحديد موعد المحاكمة، تفاصيل اتهام شيرين عبد الوهاب بسب وقذف مدير حساباتها الشخصية

في تطور مثير لخلافات الفنانة شيرين عبد الوهاب ومدير حساباتها، حددت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، موعد أولى جلسات محاكمة شيرين عبد الوهاب في اتهامها بسب وقذف مدير حسابات الفنانة لجلسة 9 أكتوبر.

ووجهت النيابة للفنانة شيرين عبدالوهاب عدة اتهامات، بسب وقذف مدير حساباتها الشخصية، عبر مكالمة هاتفية، على خلفية نزاع بينهما بشأن السيطرة على حساباتها الإلكترونية على منصات “فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، وإنستجرام”.

 

تفاصيل التحقيقات في الواقعة

 ووفقا لما ورد في التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد أسامة، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، فقد استمعت النيابة لأقوال المدعو محمود محمد، مدير الحسابات الرسمية للمطربة، والذي أكد في أقواله أنه تعرض للسب والقذف والتهديد من قبل الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر مكالمة هاتفية، على خلفية نزاع بينهما بشأن السيطرة على حساباتها الإلكترونية على منصات "فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، وإنستجرام".

وأكد المحامي فهد مرزوق، وكيل محمود محمد، في بلاغه الذي حرره بقسم شرطة ثان الشيخ زايد، أن موكله فوجئ بتعرضه للإهانة والتهديد بالإيذاء اللفظي من قِبل الفنانة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وكان قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقى البلاغ من المحامي، وتولت الأجهزة الأمنية تحرير المحضر اللازم بالواقعة، قبل أن تحيله النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت بدورها استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب لسؤالها ومواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها.

