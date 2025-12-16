عبد الغني: خلل التعليم الهندسي السبب الرئيسي لبطالة المهندسين

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد عبد الغني، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، أن الزيادة الملحوظة في معدلات البطالة بين المهندسين خلال السنوات الأخيرة تُعد نتيجة طبيعية لما شهدته منظومة التعليم الهندسي من خلل.

وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب المقبولين بـ كليات الهندسة، والتي وصلت إلى ما يقارب خمسة أضعاف مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما أسفر عن تخريج أعداد كبيرة من الطلاب غير المؤهلين لاحتياجات سوق العمل، في ظل نقص واضح في أعضاء هيئة التدريس، الذي اعتبره السبب الرئيسي لهذه الأزمة.

وطالب عبد الغني الهيئة التنفيذية بتمويل مشروع للإسكان التعاوني، لا تتجاوز مدة تنفيذه أربع سنوات في كل محافظة، بما يضمن توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين ضمن إطار زمني محدد، مع وجود إشراف مباشر يضمن الجدية والالتزام بالجداول الزمنية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح أن السبب الرئيسي في أزمة الأجور والمعاشات بنقابة المهندسين يعود إلى الزيادة الكبيرة في أعداد المهندسين، نتيجة تضاعف أعداد خريجي كليات الهندسة خلال السنوات الأخيرة إلى ما يقارب خمسة أضعاف، ما أدى إلى اختلال واضح في ميزان العرض والطلب داخل سوق العمل.

وأشار إلى أن السبب الثاني لضعف الأجور والمعاشات يتمثل في تعطل عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لدخل النقابة، وعلى رأسها مشروع «يوتن»، الذي كانت أرباحه تصل إلى نحو 100 مليون دولار سنويًا، وكانت النقابة تحصل على 30% من هذه الأرباح، إلا أنه تم وقف توزيع العوائد خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على موارد صندوق المعاشات.

وأضاف أن هناك مشروعات أخرى متوقفة أو معطلة حاليًا، من بينها مشروع مصنع المكرونة، الذي كان من المتوقع أن يحقق عوائد مستقرة ومستدامة للنقابة، إلى جانب شركة «المهندس للتأمين»، التي تحتاج إلى إعادة هيكلة وتفعيل دورها الاستثماري بما يحقق أقصى استفادة لأعضاء النقابة.

وأكد أن إعادة تشغيل هذه المشروعات أو تعظيم الاستفادة منها تمثل حلًا واقعيًا وسريعًا لتحسين موارد النقابة، بما ينعكس على زيادة المعاشات وتحسين الخدمات العلاجية والاجتماعية، مشددًا على أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة للأصول الاستثمارية هي السبيل الحقيقي لضمان حقوق المهندسين وتحقيق أمنهم الاجتماعي.

