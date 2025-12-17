ذكرى نياحة القديس متاؤس الفاخوري، قديس الشفاء والفضائل بإسنا

18 حجم الخط

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ذكرى نياحة القديس متاؤس الفاخوري بأسنا، المعروف بفضائله العظيمة وكراماته العديدة.

قصة القديس متاؤس

كان القديس متاؤس رئيس دير جبل أسوان، وقد منحه الله نعمة شفاء المرضى وإخراج الشياطين. ومن أبرز كراماته، قدوم امرأة تعاني مرضًا خفيًا لم يتمكن الأطباء من علاجه، فبفضله وبتدخله الروحي، كشفت المرأة عن سبب مرضها واعترافها بخطأ ارتكبته، فصلى القديس من أجلها فشفيت على الفور.

واشتهر القديس أيضا بعلاقته الغريبة مع الحيوانات، حيث كانت الوحوش تأنس إليه وتتناول طعامها من يده، حتى أكمل حياته في خدمة الله والمجتمع، وتنيح بعد إتمام مسيرة حياته الزاخرة بالفضائل.



الأنبا مينا يلتقي خدام أسقفية الخدمات لمتابعة ملف حصاد التنمية 2025

التقى نيافة الأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية مع خدام أسقفية الخدمات في مقر المطرانية لمتابعة ملف «حصاد التنمية لعام 2025» بالمجتمعات التنموية التابعة للإيبارشية، حيث استعرض الخدام ما تم تنفيذه خلال العام من أنشطة وبرامج في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والخدمات التنموية المتكاملة.

تضمن اللقاء كلمة ألقاها نيافته تحت عنوان "العمل التنموي جزء من رسالة الكنيسة تجاه المجتمع"، كما قدم الخدام هدية رمزية تكريمًا لدعمه وتشجيعه المستمر للخدمة.

وشكر نيافته نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة، ووزّع الهدايا الرمزية على عدد من المتطوعين الذين يخدمون المجتمعات التنموية.

وشارك في اللقاء عدد من الآباء الكهنة المشرفين والخدام الميدانيين بالمجتمعات التنموية.



كنيسة القديس أندراوس الرسول تحتفل بعيد استشهاد شفيعها في سان فرانسيسكو

احتفلت كنيسة القديس أندراوس الرسول والقديسة أرابسيما بسان فرانسيسكو للأقباط الأرثوذكس، التابعة لمنطقة الأرشيديوسس بشمالي كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، بعيد استشهاد شفيعها القديس أندراوس.

أقيمت مراسم الاحتفال عشية العيد بحضور القمص أنطونيوس باقي وكيل المقر البابوي بالأرشيديوسس، والآباء كهنة شمالي كاليفورنيا، وشعب الكنيسة.

وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اختار تسمية هذه الكنيسة باسم القديس أندراوس الرسول، لتصبح أول كنيسة تحمل اسمه في الكرازة المرقسية، بعد دير وكنيسة مار زكا والقديس أندراوس الرسول بأريحا التابعة للكرسي الأورشليمي، في حين لا توجد كنيسة قبطية تحمل اسم الراهبة القديسة أرابسيما.

الأنبا إيلاريون يترأس احتفالات طلبة كلية القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية

احتفلت كلية القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية اللاهوتية في دمنهور وفروعها الأربعة (دمنهور ومرسى مطروح والسادات وكينج مريوط)، بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية للعام الدراسي 2024 – 2025، بالإضافة إلى تخريج طلاب دبلومة العلوم الكتابية ودبلومة العلوم الإنسانية ومعهد الألحان والموسيقى.

شهد الحفل الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة ومدير الكلية، والأنبا مينا أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية، وعدد من الآباء الكهنة ومدرسي ومسجلي وإداريي الفروع.

واحتوى الحفل على كلمات نيافة الأنبا إيلاريون عن أهمية التعليم ودور خريجي الإكليريكية في الخدمة، وكلمة وكيل الكلية القمص ثاوفيلس نسيم، بالإضافة إلى كلمات الآباء والطلبة عن كل فرع.

تكريم الحاصلين على درجة الماجستير الإكليريكية

كرم الحفل الحاصلين على درجة الماجستير الإكليريكية وهم: القمص متى زكريا والقس أرساني جابر والقس إيلياس فرج والدكتورة هيلانة عبيد، قبل قراءة الخريجين لتعهد التخرج وتسليم شهاداتهم.

وشملت مراسم التخرج دفعات فرع دمنهور (الدفعة رقم 30)، فرع مرسى مطروح (الدفعة رقم 6)، فرع السادات (الدفعة رقم 4)، فرع كينج مريوط (الدفعة رقم 3)، ومعهد الألحان (الدفعة رقم 26).

كما أشار نيافته إلى ذكرى مثلث الرحمات الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لسيامته أسقفًا في 12 ديسمبر 1971.

الأنبا فيلوباتير يرسم كاهنا جديدا للخدمة في إيبارشية أبو قرقاص

ترأس نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.

وسام نيافة الأنبا فيلوباتير عقب صلاة الصلح الشماس الإكليريكي مينا خلف كاهنًا جديدًا للخدمة بالكنيسة ذاتها باسم القس هيرمينا.

الأنبا بفنوتيوس يترأس اجتماع كهنة إيبارشية سمالوط

التقى نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، بكهنة إيبارشية سمالوط، وذلك في إطار اجتماعهم الدوري الذي يعقد شهريا.

واستضاف اللقاء الأب القمص إبراهيم رياض كاهن كنيسة السيدة العذراء بالدقي، ومؤسس معهد المشورة بالدقي، حيث قدم محاضرة عن "المثلية الجنسية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.