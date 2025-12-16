رئيس البورصة: نستعد لإطلاق أدوات مشتقات مالية جديدة بالربع الأول من 2026

18 حجم الخط

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، خلال المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي» والمنعقد اليوم الثلاثاء، إن نشاط التداول يعد مؤشرا على حيوية السوق وثقة المستثمرين، وقد نجحت البورصة المصرية في الحفاظ على معدلات تداول مرتفعة، حيث يصل متوسط التداول اليومي خلال تعاملات ديسمبر الجارى نحو 7 مليارات جنيه يوميا، وهو ما يعكس عمق السوق وتنوع قاعدة المستثمرين، وقدرتها على استيعاب مختلف فئات المتعاملين.

وأشار عزام إلى أن هذا النشاط لا يقتصر أثره على السيولة فقط، بل يمتد ليعزز من كفاءة التسعير، ويشجع الشركات على التوسع وزيادة استثماراتها، في إطار سوق منظم وشفاف.

المشتقات المالية.. خطوة جديدة في مسار التطوير

وفي تصريحات خاصة من رئيس البورصة المصرية لجريدة “فيتو” على هامش المؤتمر، أكد أنه في إطار تطوير السوق وتعميقه، تستعد البورصة المصرية لإطلاق أدوات المشتقات المالية خلال الربع الأول من عام 2026، بما يواكب المعايير الدولية، ويوفر أدوات جديدة لإدارة المخاطر، ويعزز من كفاءة السوق، ويجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.

مؤتمر حابي، فيتو

تنافسية الاقتصاد المصرى

وشهد اليوم الثلاثاء انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي» تحت عنوان “تنافسية الاقتصاد المصرى، العد التنازلي لأهداف 2030”، حيث يشهد المؤتمر حضورا رفيع المستوى يضم: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ولفيف من رجال الأعمال وقادة القطاع الخاص.

تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى

وتناولت جلسات المؤتمر عددا من الملفات المحورية، في مقدمتها سبل تحسين مناخ الاستثمار، ورفع تصنيف مصر في المؤشرات والتقارير الدولية المعنية ببيئة ممارسة الأعمال، إلى جانب مناقشة آليات تنويع مصادر الدخل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص العمل، ودفع معدلات النمو المستدام.

ويركز المؤتمر على بحث فرص تعزيز الاستثمار المحلي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال إصلاحات هيكلية وسياسات مالية واستثمارية داعمة، بما يسهم في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويعد مؤتمر «حابي» السنوي أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية على الساحة المصرية، لما يوفره من منصة حوارية تجمع صناع القرار مع ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا ورسم ملامح المرحلة المقبلة.

